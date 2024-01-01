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ПРАВИЛА И ГРУППЫ
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Правила

В наших чатах, группах и каналах

ВЕДИТЕ СЕБЯ ДОСТОЙНО.

Уважайте собеседника, даже если вы с ним не согласны. Воздерживайтесь от оскорбительных выражений и тона. Не затрагивайте заведомо болезненных тем, способных вызвать агрессию: религию, политику, любых триггерных тем.

Недопустимы

Сообщения, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь. А также, сообщения сексуального характера, угрозы расправой в реальной жизни, угрозы баном, дискриминация людей по религиозному или другим признакам, пропаганда/обсуждение нацизма, наркотиков.

Категорически запрещено

Спам- массовая рассылка сообщений рекламного характера. Любые высказывания в адрес администратора или модераторов. Не согласны с действиями? Кнопка ВЫХОД всегда на месте.

Любой оффтоп

Если группа для продаж -публикуем объявления, если группа про животных- то общаемся только на эту тему. У нас нельзя публиковать конкурсы, розыгрыши, азартные игры и подобное, скидки / "скидочные" группы и прочие сомнительные сообщения, продажа карт. Для этого есть специальные группы .

Не публикуйте

Вакансии без подробного описания работы, оплаты. КАТЕГОРИЧЕСКИ! запрещены активные ссылки (любые), а также ссылки (QR-код) в фото и картинках объявлений. Допустимый интервал размещения объявлений - сутки.

АВТОМАТИЧЕСКИ

Вступая в наш чат, вы автоматически соглашаетесь с нашими правилами.

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