Если группа для продаж -публикуем объявления, если группа про животных- то общаемся только на эту тему. У нас нельзя публиковать конкурсы, розыгрыши, азартные игры и подобное, скидки / "скидочные" группы и прочие сомнительные сообщения, продажа карт. Для этого есть специальные группы .