11 января умер народный артист СССР Юрий Соломин

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Сегодня, 11 января, из жизни ушел народный артист СССР Юрий Соломин. Актер и режиссер кино умер на 89 году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что Юрий Соломин только накануне он был выписан из больницы после инсульта. Он был госпитализирован в ноябре, когда потерял сознание по дороге в театр.

По информации Mash, причиной смерти стала почечная недостаточность, которая стала осложнением на фоне перенесенного инсульта.

На официальном сайте Государственного Академического Малого театра уже указана дата смерти художественного руководителя.

Будущий народный артист СССР мечтал о сцене еще в детстве, очень большое влияние на юного Юрия Соломина оказал фильм «Малый театр и его мастера». После окончания школы Соломин поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре.

В 1957 году актер впервые вышел на сцену. Начиная с эпизодический ролей, Юрий Соломин вскоре стал играть главных героев в пьесах советского репертуара.

Впервые на экране Соломин появился в 1960 году, актер исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь». Всенародную любовь народный артист СССР получил, сыграв в сериале «Адъютант его превосходительства» в 1969 году.

За плечами Юрия Соломина съемки в более чем 50 фильмах. Среди них «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Обыкновенное чудо» а также в оскароносной работе Акиры Куросавы «Дерсу Узала».

Как режиссер Соломин снял «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и «Ревизор».

В 1988 году Юрию Соломину присвоили звание народного артиста СССР за большие заслуги в развитии советского театрального искусства.

Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января, оно пройдет в Малом театре, передает ТАСС. Народного артиста СССР похоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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