15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта стартует голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».
Рубцовчанам предстоит выбрать 2 объекта из 10 предложенных :
Пункты для голосование расположены:
Рубцовский драматический театр;
ДК «Тракторостроитель»;
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ;
гимназия №8;
гимназия №3.
Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Взято отсюда.
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