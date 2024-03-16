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15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

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15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта стартует голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Рубцовчанам предстоит выбрать 2 объекта из 10 предложенных :

  • территория сквера Пионеров;
  • территория на пересечении пр. Ленина и пер. Улежникова напротив здания торгового центра «Меридиан»;
  • территория по пер. Станционный с северо-восточной стороны школы №18 – сквер «Мир»;
  • территория стадиона «Искра» по ул. Рихарда Зорге;
  • территория стадиона «Строитель» с восточной стороны школы №23 на пересечении улиц Одесская и Брусилова;
  • территория бывшей школы № 14 – парк отдыха «Школьный»;
  • территория сквера «Южный» на пересечении улиц Пролетарская и Транспортная;
  • территория сквера рядом с детским санаторием «Медуница» по ул. Южная, 2;
  • территория, прилегающая к Рубцовскому драматическому театру;
  • территория напротив КГБУЗ «Городская больница №1» по ул. Оросительная.

    • Пункты для голосование расположены:

    Рубцовский драматический театр;

    ДК «Тракторостроитель»;

    Рубцовский институт (филиал) АлтГУ;

    гимназия №8;

    гимназия №3.

    Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

    Взято отсюда.

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