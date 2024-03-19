27 рубцовчан получили звание “Ветеран труда”

Фото: moyaokruga.ru
15 марта губернатор региона Виктор Томенко подписал указ о присвоении звания «Ветеран труда» жителям Алтайского края. По информации Министерства социальной защиты, почетное звание получили 358 человек.
Согласно тексту документа, в числе получивших звание оказались 27 жителей нашего города:
Напомним, что подать заявление о присвоении званий «Ветеран труда» или «Ветеран труда Алтайского края» можно на портале Госуслуг.
Справка. Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата — 820 рублей. Им компенсируют 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также ветераны труда имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и 50-процентную скидку на проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения (в сроки действия сезонных тарифов). Кроме того, им доступны проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 360 рублей.
Вера Брюханова
Взято отсюда.
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