27 рубцовчан получили звание “Ветеран труда”

Фото: moyaokruga.ru

15 марта губернатор региона Виктор Томенко подписал указ о присвоении звания «Ветеран труда» жителям Алтайского края. По информации Министерства социальной защиты, почетное звание получили 358 человек.

Согласно тексту документа, в числе получивших звание оказались 27 жителей нашего города:

Ирина Юрьевна Басаргина;

Елена Анатольевна Белова;

Наталья Владимировна Богомолова;

Александр Викторович Бура;

Надежда Викторовна Голубцова;

Татьяна Петровна Горбачева;

Вера Анатольевна Демченко;

Сергей Дмитриевич Доронин;

Татьяна Владимировна Жданова;

Светлана Владимировна Калагина;

Ирина Павловна Катюкова;

Татьяна Борисовна Климонтова;

Светлана Павловна Кондратьева;

Елена Васильевна Кривошеева;

Лариса Сергеевна Крылова;

Ольга Васильевна Кулешова;

Александр Александрович Куранков;

Геннадий Сельверстович Лагойда;

Татьяна Викторовна Мазур;

Лариса Анатольевна Назарова;

Сергей Романович Ненартович;

Александр Борисович Пятенко;

Светлана Анатольевна Рыженкова;

Александр Михайлович Рящиков;

Елена Викторовна Сергеева;

Нина Ивановна Танкова;

Светлана Николаевна Яшина.

Напомним, что подать заявление о присвоении званий «Ветеран труда» или «Ветеран труда Алтайского края» можно на портале Госуслуг.

Справка. Звание «Ветеран труда» дает право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата — 820 рублей. Им компенсируют 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также ветераны труда имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и 50-процентную скидку на проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения (в сроки действия сезонных тарифов). Кроме того, им доступны проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 360 рублей.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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