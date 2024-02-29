29 февраля 2024 года: приметы, запреты

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29 февраля считается самым странным и мистическим днем, случающимся раз в четыре года. Как он появился?

Не вдаваясь в подробные объяснения, это было примерно так. В 45 году до нашей эры император Юлий Цезарь вместо лунного ввел новый календарь – солнечный. В новом календаре оказалось 365 дней и 6 часов, то есть неполные сутки. Астрономы предложили увеличить каждый четвертый год на одни сутки. Отсюда и пошло 29 февраля.

29 февраля люди всегда связывали с огромным числом примет и суеверий. Чаще всего этот день считали неудачным, однако в некоторых странах он считался временем наступления интересных событий, которые можно было наблюдать только один раз в четыре года.

Православная церковь почитает в этот день память Иоанна Кассиана Рамлянина, христианского монаха и богослова, одного из основателей монашества в Галлии, видного теоретика монашеской жизни. Народные легенды о Касьяне, приписывающие ему негативные черты, Русская православная церковь считает не более чем суеверием, не имеющим отношения к реальной личности святого Иоанна Кассиана.

По народным представлениям, святой Касьян недоброжелателен, корыстен, скуп, завистлив, злопамятен и приносит людям одни несчастья. Внешний облик святого Касьяна неприятен, особенно поражают его косые глаза с несоразмерно большими веками и мертвящим взглядом. Русские люди верили, что “Касьян на что ни взглянет, всё вянет”, “Касьян всё косой косит”, “Касьян на народ – народу тяжело”, “Касьян на траву взглянет – трава вянет, на скот – скот дохнет, на дерево – дерево сохнет” и “Худ приплод на Касьянов год”. В Сибири считали, что Касьян любит “заворачивать” головы цыплят, после чего они дохнут или становятся уродами. В свой праздник Касьян развлекается тем, что смотрит на окружающий мир: посмотрит на людей – будет мор, на скот – падёж, на поля – неурожай. Кроме того, считалось, что Касьяну подвластны все ветры.

Еще одно название 29 февраля – Кощеев день. По старославянским обычаям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно торжественно раздавить в руке сырое куриное яйцо – таким образом Кощею, смерть которого традиционно скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку Кащей символизирует собой зиму, то заодно оканчивается и зима.

Приметы о погоде

Лес трещит – к морозам.

Лес шуршит – к оттепели.

Туман или снег – к урожаю.

Не лают собаки и не поют петухи – к эпидемии.

Высокие облака – к солнечной весне.

Оттепель – весна будет долгой.

Что нельзя делать

Нельзя выходить из дома и лучше опасаться природных стихий. По примете, если выйти на улицу, можно серьезно заболеть. Болезнь может даже привести к смерти.

Нельзя начинать новые дела, особенно устраивать стройку и ремонт. Вся новая работа не получится.

Запрещено пускать посторонних людей к себе на ночь. Это приведет к болезни.

Считалось, что в этот день может случиться беда с домашними животными. В этот день их особенно берегли, читали молитвы, и на улицу старались не пускать.

Людям, родившимся 29 февраля, нельзя говорить другим о своих мыслях и планах, иначе к ним придут несчастья.

Нельзя просыпаться рано. Нужно проспать до обеда, чтобы самые опасные утренние часы прошли мимо.

Нельзя открывать окна и двери. Нужно беречься от ветра, ведь сильный ветер в этот день – плохой знак.

Нельзя жениться. Иначе брак закончится неудачно.

Не подходит этот день для сделок и договоров. Нельзя давать деньги в долг, иначе беда придет незамедлительно.

Нельзя ссориться и конфликтовать с людьми. Ваши отношения еще долго не вернутся в прежнее состояние, помириться будет тяжело.

Нельзя носить светлую одежду. Лучше выбрать черный цвет нарядов, чтобы стать незаметнее для нечисти.

Подготовлено на основе информации из открытых источников

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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