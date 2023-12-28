50 лет Рубцовскому троллейбусному предприятию!

Сегодня, 28 декабря, муниципальное унитарное троллейбусное предприятие города Рубцовска празднует свой 50-летний юбилей!

Поздравляем работников предприятия с красивой юбилейной датой!

Как всё начиналось?

В 60-х годах прошлого века основным видом транспорта для перевозки пассажиров в Рубцовске были автобусы, но они не справлялись с перевозкой пассажиров-работников на городские промышленные предприятия. В связи с этим было принято решение о строительстве троллейбусного парка в Рубцовске.

15 июля 1966 года по решению Рубцовского горисполкома для строительства троллейбусного депо с мастерскими на 50 машин был отведен земельный участок в северо-восточной части города по Перспективному тракту.

Строительство троллейбусного парка было начато в 1970 году, в июне 1973 года завершено.

В сентябре того же года были введены в эксплуатацию первые 2 тяговые подстанции. А в декабре завершен монтаж контактной сети для первого маршрута.

Открытие троллейбусного сообщения состоялось 28 декабря 1973 года. Протяжённость первого маршрута составляла 17, 2 километров, а троллейбусный парк состоял из 36 троллейбусов. На линию выходили 24 троллейбуса.

4 ноября 1981 года был открыт второй троллейбусный маршрут протяженностью 25, 4 километров.

В период с 1980 по 1985 год троллейбусное предприятие активно развивалось: была обновлена производственная база и объекты социальной инфраструктуры. Появились гараж на 7 автомобилей, теплица по выращиванию цветов и овощей общей площадью 560 квадратных метров, конечная станция РМЗ, база отдыха «Луч» на 30 мест, площадью 3 га в селе Новоегорьевское.

Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие сегодня

На предприятии работает 404 человека, среди них немало и трудовых династий.

Ежедневно на маршрутную сеть города выходят 36 троллейбусов: по 1 маршруту – 22 троллейбуса и 14 троллейбусов по 2 маршруту. В этом году уже перевезено более 8,2 миллионов человек, а за 50 лет предприятием перевезено – более 1,372 миллиарда человек.

В 2022 году Рубцовск получил 7 новых троллейбусов производства Республики Беларусь. Троллейбусы оснащены новой электронной энергосберегающей схемой управления, обладают высокой маневренностью и плавностью хода, адаптированы к сибирским морозам. Для удобства посадки и высадки людей с колясками и инвалидов, у центрального входа установлен выдвижной трап-пандус, а на поручнях имеются кнопки связи с водителем.

Сегодня троллейбусный парк является неотъемлемой частью транспортной системы города, он обеспечивает перевозку пассажиров и способствует дальнейшему развитию общественного транспорта города.

Поздравляем коллектив МУТП города Рубцовска с 50-летним юбилеем! Желаем предприятию дальнейшего процветания, стабильности и новых успехов!

Взято отсюда.

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