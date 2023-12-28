64 дома, оставшиеся без управления, теперь под опекой ООО “АДС”

Администрация города Рубцовска заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью “АДC” на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию многоквартирных домов, оставшихся без управления. ⁣

В Рубцовске 64 таких дома, ранее они находились в управлении ООО “УК «Соломон” временная УК, ООО «”УК «ЛАВР” временная УК, ООО “КУБ”. ⁣

Уважаемые жильцы многоквартирных домов: пер. Алейского, 47; ул. Арычной, 29, 31, 33; пер. Базарного, 131; ул. Брусилова,30а, 8г; пер. Гоголевского, 37г; ул. Громова, 10,14,30; ул. Дзержинского 16; ул. Жуковского 01; ул. Комсомольской 108,114,115,130, 132, 133,180;206, 208, 222, 230, 240, 53, 94; ул. Кондратюка, 7; ул. Красной, 66, 88; ул. Крылова, 2 ( ул.Жуковского, 06); пр-кта Ленина, 68, 127, 129, 16; ул. Локомотивной, 2; Новоегорьеского тракта, 10а, ул. Октябрьской, 123,147, 91;ул. Осипенко, 160; ул. Павлова, 50А, 50Б, 59, 5; ул. Писарева,14; ул. Путевой, 29 А; ул. Пушкина, 2,151; ул. Районной, 23; ул. Сельмашской, 30, 37; ул. Тракторной, 37а, 40а, 48а, 56а; ул. Харьковской, 17; Угловского тракта, 55; пер. Батальонного, 1, 2; ул. Октябрьской, 28/1, 28/2; ул. Северной, 3А; ул. Спортивной, 24, при возникновении аварийных ситуаций в ваших МКД следует обращаться в ООО «АДC» по телефону: 8-963-526-00-86

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , вести алтай последние новости ,