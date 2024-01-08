7 января 2024 – Рождество Христово. История праздника, традиции, приметы

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История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось позже. Рождество – один из двенадцати великих праздников православной Церкви. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. Этот праздник посвящен земной жизни Христа, родившегося не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса.

Рождество Христово отмечается всегда в один и тот же день – 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки – время от Рождества до Крещения Господня. Но до IV века праздник отмечался 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением.

На самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована, у иудеев не было принято отмечать дни рождения, поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря, скорее всего, связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в этот день римлянами, и вплоть до XVI века дата была едина для всех христиан.

24 февраля 1582 года папа Римский Григорий VIII ввел новый календарь, впоследствии названный его именем, и отменил юлианский, действовавший до этого момента. Это было сделано для того, чтобы наиболее точно соотнести церковные праздники с днем весеннего равноденствия, от которого высчитывается Пасха. В результате ряда причин разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями к началу XX века составила 13 дней. Россия вплоть до 1918 года жила по юлианскому календарю и праздновала рождение Иисуса 25 декабря, затем советское государство ввело «новый стиль». В декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР объявил 7 января официальным нерабочим днем.

История

Рассказ о рождении Христа содержится только в Евангелиях от Луки и Матфея, в Ветхом завете неоднократно выражается надежда на приход Мессии, который спасет погибающее во грехе человечество и исправит последствия грехопадения Адама. На момент исполнения пророчества Иудея находилась под властью Римской империи, император которой Октавиан Август объявил перепись населения во всех провинциях. По иудейским обычаям записываться необходимо в том городе, из которого происходит род, так как будущие родители Иисуса Иосиф и дева Мария происходили из рода царя Давида, они пришли в город Давидов Вифлеем. В этот момент все дома и гостиницы города были переполнены, поэтому семье, ожидающей рождения ребенка, пришлось остановиться за городом в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли), первыми поклониться новорожденному пришли пастухи, за ними – волхвы, которые увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что древнее пророчество о приходе Мессии свершилось, они пришли к праведной семье и принесли дары: золото, ладан и смирну (мирру). Правивший в те времена в Иудее царь Ирод в скором времени услышал о появлении на свет будущего Царя Иудейского и велел найти младенца, чтобы уничтожить, но волхвы не вернулись к нему и не раскрыли местонахождение Иисуса. Тогда Ирод повелел убить всех младенцев до 2-х лет в Вифлееме и его окрестностях, но Иосиф был предупрежден ангелом и смог спрятать семью. Вскоре Ирод умер, а праведное семейство вернулось в Назарет, где и прошло детство Христа.

Символы Рождества

Символами Рождества и сейчас остаются Священные дары – золото, ладан и смирна. Еще один важный символ Рождества – Вифлеемская звезда. Люди всегда всматривались в звезды и восхищались видом ночного неба. Но Вифлеемская звезда занимает особое место. Это – та звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами. Ее лучи указали путь до места рождения Спасителя. Считается, что после этого волхвы сами приняли христианство и проповедовали Христа. Эту звезду в домах крепят на верхушку Рождественской ели. Восьмиконечная звезда присутствует также на иконе Божией Матери «Неопалимая купина». Раньше ее устанавливали на купола первых церквей. Многие верующие люди в Сочельник не приступают к трапезе, пока не увидят первый огонёк на небосклоне.

Еще одним символом является Рождественская ель. Связано это с тем, что, Ирод приказал убить всех младенцев, опасаясь за свое положение, когда Волхвы сообщили, что родился Царь Иудейский, имея в виду Спасителя. Считается, что для спасения Иисуса Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели.

В Европе долгое время существовала легенда о том, что, когда деревья приносили Богомладенцу свои дары – плоды, ель ничего не могла предложить, и скромно стояла на пороге хлева, не решаясь приблизиться. Тогда Иисус улыбнулся и протянул к ней руку. Но это история относится, скорее, к добрым сказкам.

Существовала и еще одна версия этой сказки: она гласила о том, что два других дерева – пальма и маслина – не пускали ель ко Христу, насмехаясь над ней. Услышав это, Ангел Господень украсил скромное дерево, и она вошла к яслям Богомладенца во всем своим величии. Иисус обрадовался ели, но она смутилась, а не возгордилась, потому что помнила – ее нарядил Ангел, и ему она обязана своим преображением. За скромность именно ель стала символом дня Рождества.

В Россию традиция наряжать ель на Рождество пришла лишь в XVIII веке.

Традиции

Верующие готовятся к празднованию, держа сорокадневный пост. В канун Рождества он особенно строг: церковный устав предписывает есть в этот день сочиво (обваренную пшеницу с медом), отсюда и пошла традиция называть этот день сочельником. Строгий пост заканчивался только с появлением первой звезды, которая символизировала рождение на свет младенца Иисуса.

К праздничной трапезе готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). Дом издавна украшался еловыми ветками и свечами, под праздничную ель клали подарки, символизировавшие дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. День Рождества принято было начинать, отстояв литургию, только потом начинались веселые празднества.

В сельской местности до сих пор сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: молодые девушки, парни, дети наряжаются в народные костюмы и ходят по дворам с песнями-колядками, прославляющими Христа и хозяев дома, в ответ их одаривают сладостями, мелкими монетами и мучными изделиями. Обязательным атрибутом колядок является рождественская звезда, которую делают из цветной бумаги и лент, а в центр помещают образ Богородицы.

Приметы

Крепкий мороз обещал жаркое лето, а оттепель – холодную весну.

Солнечный день обещает хороший урожай.

Если в ночь на Рождество на небе много звезд, то год будет урожайным.

Метель в этот день сулит обилие меда.

Вьюга – к ранней весне.

Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет мужчина, то в следующем году семью ожидает счастье.

Найти вещь на Рождество – к материальному благополучию, потерять – к убыткам.

Увидеть большую собаку – к удаче, а мышь – к денежным потерям.

Подготовлено на основе информации из открытых источников

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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