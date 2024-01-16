Алей освятят, но купаться не разрешат. Как в Рубцовске отметят Крещение Господне?

19 января православный мир будет отмечать Крещение Господне. В этот день верующие приходят в храм за святой водой. Её начнут раздавать еще накануне, 18 января в Крещенский сочельник. А вот традиционного купания в ледяной купели в Рубцовске в этом году вновь не будет, но освящение воды в реке Алей все же состоится.

19 января , в 11 часов от Михайло-Архангельского храма будет совершен крестный ход до моста (на Змеиногорском тракте). Там епископ Рубцовский и Алейский Роман совершит чин освящения воды.

фото из открытых источников

Взято отсюда.

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