Альтернативная коммуникация: в Рубцовске реализуются проекты для особенных детей

Фото из архива АНО «Лучик»

Рубцовская общественная организация «Лучик» продолжает реализовывать социальные проекты для детей с ОВЗ, имеющими ментальные нарушения. В конце уходящего года неравнодушные рубцовчане завершили очередной проект «Большая перемена», поддержанный благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Отметим, что проект не стал новшеством, а логическим продолжением уже имеющихся инициатив. Первым был проект «Я понимаю тебя», поддержанный Фондом президентских грантов. Тогда команда «Лучика» начала учить особенных детей альтернативной коммуникации – на средства гранта приобрели специальные альбомы ПЕКС для занятий с ребятишками, карточки, коммуникаторы и компьютерную технику, а все педагоги прошли обучение в лицензированных центра Москвы и Кирова.

– Проект «Большая перемена» призван расширить возможности наших участников. Сначала они учились каким-то базовым навыкам с помощью карточек ПЭКС, а в новом проекте при помощи тех же карточек и коммуникаторов мы помогали им подготовиться к школе и детскому саду, адаптироваться среди новых лиц – сверстников и педагогов. Одно из основных затруднений в обучении минимально вербальных детей сводится к тому, что традиционные методики обучения очень сильно полагаются на устную речь. Поэтому главная цель проекта была – предоставить учителям и родителям инструменты, необходимые для успешного применения альтернативной коммуникации и системы ПЭКС на уроках по окружающему миру и математике, – рассказывает педагог и психолог АНО «Лучик» Ульяна Черноусова.

Напомним, что методика ПЕКС – это альтернативная коммуникация для неговорящих детей с ментальными нарушениями. Обмен информацией происходит через карточки, где изображены предметы и их названия. Ребенок находит нужную карточку, где изображено то, что он хочет, и меняет ее на эту вещь. Есть в карточках не только существительные, но и глаголы, прилагательные, сравнительные степени «больше-меньше», числительные.

Во время индивидуальных занятий ребятишек также учили составлять и понимать визуальное расписание, понимать свойства предметов, терпеливо ждать окончания занятий, развивали фразовую речь и многое другое.

– Логическим продолжением «Большой перемены» стал еще один наш проект, поддержанный грантом Фонда Тимченко – «Круг общения». Он рассчитан до конца марта 2025 года и состоит из двух этапов. Сейчас, до июня 2024 года мы совместно с волонтерами создаем такое сообщество неравнодушных и заинтересованных лиц: информируем организации и образовательные учреждения, что существует такая альтернативная коммуникация и есть в Рубцовске особенные дети, которые ее используют. Это необходимо для того, чтобы ребенок с ОВЗ и РАС со своим альбомом карточек ПЭКС мог обратиться к незнакомцу на улице, в магазине, в кафе – и его поняли, а не смотрели, как на диковину, – пояснила педагог.

Команда «Лучика» уже провела обучающие встречи в Комплексном центре социального обслуживания, встретилась со студентами средних специальных и высших учебных заведений Рубцовска, а также с воспитателями детских садов и педагогами школ. Сами авторы проекта также повысили свою квалификацию, пройдя обучение на более высокий уровень.

Отметим, что обучать методике ПЕКС педагоги «Лучика» не могут, для этого у организации нет соответствующей лицензии. Поскольку данная форма взаимодействия является новшеством для Рубцовска, на данном этапе проекта главная цель общественников – рассказать как можно большему количеству горожан основы, научить понимать и правильно реагировать на ребенка с карточками, показать улучшения, которые возможны при использовании альтернативной коммуникации. К слову, некоторые участники встреч из числа молодежи и работников социальной сферы проявили большой интерес к деятельности общественников и записались в волонтеры проекта, чтобы помогать ребятишкам с ОВЗ познавать мир.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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