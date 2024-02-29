“АвтоСпецТехника” работает на городских кладбищах Рубцовска

В Рубцовске муниципальное унитарное предприятие “АвтоСпецТехника” занимается не только зимним содержанием дорог, но и городских кладбищ. В течение сезона специализированная техника в обязательном порядке работает на кладбищах.

“Там мы часто задействуем шнекоротор, погрузчик, конечно же, трактор со снегоуборочным отвалом: расчищаем от снега межквартальные и внутриквартальные проезды. Есть график, но после сильных снегопадов технику отправляли на кладбища и вне графика”, – отметил начальник отдела по ремонту и содержанию дорог МУП “АСТ” Михаил Попович.

Директор МУП “АСТ” Виталий Балашев подчеркнул, что объем работ очень большой:

“Сами представьте, насколько сильно там переметает снегом, это же практически степь. Но выполнить задачу, обеспечив доступ к местам захоронения, мы обязаны. И не только в соответствии с условиями муниципального контракта, но и как жители города. Стараемся делать это максимально качественно”.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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