Банк России выпустил памятную серебряную монету к 300-летию Российской академии наук

Фото: cbr.ru
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие Российской академии наук» серии «Исторические события», сообщили в пресс-службе регулятора.
28 января (8 февраля) 1724 года Указом Правительствующего сената по распоряжению императора Петра I в России была создана Академия наук. В честь этого события сегодня и появилась памятная монета.
Серебряная монета номиналом 3 рубля содержит 31,1 г драгоценного металла, проба сплава – 925.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения здания Президиума Российской академии наук (РАН) и фрагмента юбилейного логотипа, выполненного в цвете, на фоне графического изображения нейросети; внизу – выполненное в технике лазерного матирования изображение композиции из предметов, символизирующих различные отрасли науки, на фоне паттерна, разработанного к 300-летию РАН; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК».
Тираж монеты – 3000 штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Хотя больший интерес она представляет для коллекционеров-нумизматов.
Ангелина Фокина
Взято отсюда.
алтай новости сегодня , новости алтай лента новостей ,