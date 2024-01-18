Банк России выпустил памятную серебряную монету к 300-летию Российской академии наук

Фото: cbr.ru

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие Российской академии наук» серии «Исторические события», сообщили в пресс-службе регулятора.

28 января (8 февраля) 1724 года Указом Правительствующего сената по распоряжению императора Петра I в России была создана Академия наук. В честь этого события сегодня и появилась памятная монета.

Серебряная монета номиналом 3 рубля содержит 31,1 г драгоценного металла, проба сплава – 925.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения здания Президиума Российской академии наук (РАН) и фрагмента юбилейного логотипа, выполненного в цвете, на фоне графического изображения нейросети; внизу – выполненное в технике лазерного матирования изображение композиции из предметов, символизирующих различные отрасли науки, на фоне паттерна, разработанного к 300-летию РАН; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК».

Тираж монеты – 3000 штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Хотя больший интерес она представляет для коллекционеров-нумизматов.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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