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Безопасность пешеходов: в Рубцовске случилось ДТП с участием ребенка

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Безопасность пешеходов: в Рубцовске случилось ДТП с участием ребенка

Фото: vbelgorode.com

7 марта в Рубцовске произошло ДТП с участием ребенка. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к бдительности на дорогах.

По информации ведомства, авария случилась около 13:00 на ул. Федоренко, в районе дома №16. Водитель 1978 года рождения на автомобиле иностранного производства сбил несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть дороги. Согласно данным ГИБДД, ребенок вышел на дорогу из-за стоящего транспортного средства.

В результате ДТП пострадавший 2013 года рождения получил травмы и был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам:

“Безопасность на дороге зависит в совокупности от соблюдения участниками Правил дорожного движения. Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны при переходе улицы. Не выходите на проезжую часть дороги из-за препятствия, ограничивающего видимость, при переходе дороги не отвлекайтесь на телефон, музыку в наушниках, а также снимите капюшон ограничивающий обзор. Помните, что ваше неожиданное появление на дороге ведет к дорожно-транспортному происшествию.

На регулируемых перекрестках переходите проезжую часть только по зеленому сигналу светофора. На нерегулируемых пешеходных переходах переходите улицу только по пешеходному переходу, при этом необходимо убедиться, что водитель остановил транспортное средство, пропускает вас и переход будет безопасен. Пешеходам в темное время суток, в условиях недостаточной видимости необходимо носить одежду со световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! При проезде остановки общественного транспорта, а также вблизи образовательных учреждений, социальных учреждений удвойте свое внимание, соблюдайте скоростной режим. В этих местах возможно внезапное появление пешеходов и детей на дороге. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для перехода.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участков дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни!”

Также в целях профилактики нарушений ПДД РФ пешеходами и водителями при пересечении пешеходных переходов 15 марта сотрудники отдела Госавтоинспекции МО МВД России “Рубцовский” проведут профилактическое мероприятие “Безопасность пешехода”.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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