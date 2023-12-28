Бийск и Рубцовск стали одними из самых пустеющих городов России

Например, в Бийске умирает куда больше людей, чем приезжает

Фото: “Яндекс. Карты”

Два алтайских населенных пункта попали в список российских городов, в которых стало хуже всего демографически за последние 10 лет. Рейтинг в своем Telegram-канале опубликовал преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб.

Для исследования брались города с населением от 100 тысяч человек и данные переписей 2010 и 2020 годов.

Инфографика: t.me/etofaib

“Для Сибири свойственна естественная убыль – старение населения, высокая смертность, сокращение числа женщин. Не помогает даже прием мигрантов: например, в Бийске умирает куда больше людей, чем приезжает”, – отметил Файб.

Отмечается, что в Рубцовске за последние 10 лет население сократилось на 13,7%, а в Бийске – на 12,5%.

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