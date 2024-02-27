Более 51 миллиона рублей в 2024 году потратят на благоустройство двух общественных территорий в Рубцовске

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В 2024 году в Рубцовске будут благоустроены две общественные территории: площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка и прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской. Это произойдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, обе территории были определены по итогам рейтингового онлайн-голосования, которое проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Тогда свой голос за ту или иную территорию отдавали горожане старше 14 лет на странице za.gorodsreda.ru, а также через приложение волонтеров, сопровождавших голосование в общественных местах. В список были включены 12 общественных пространств. В итоге в голосовании приняли участие 15 682 рубцовчанина.

Итоги голосования подвели в первых числах июня. Первое место заняла прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской, набрав 5678 голосов. На втором месте – площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь) с 5075 голосами горожан.

О том, как будут благоустроены обе территории, “Местное время” скоро расскажет. Стоимость благоустройства территории по ул. Одесской составляет почти 22 миллиона 400 тысяч рублей (22395,78 тыс. руб.), площади имени 21-го Гвардейского стрелкового полка – чуть менее 30 миллионов рублей (28986,97 тыс. руб.). Общая сумма – 51382,75 тыс. руб.

Впереди – новое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2025 год. Напомним, в список вошли десять общественных пространств:

территория сквера Пионеров;

территория на пересечении пр. Ленина и пер. Улежникова напротив здания торгового центра «Меридиан»;

территория по пер. Станционный с северо-восточной стороны школы №18 – сквер «Мир»;

территория стадиона «Искра» по ул. Рихарда Зорге;

территория стадиона «Строитель» с восточной стороны школы №23 на пересечении улиц Одесская и Брусилова;

территория бывшей школы № 14 – парк отдыха «Школьный»;

территория сквера «Южный» на пересечении улиц Пролетарская и Транспортная;

территория сквера рядом с детским санаторием «Медуница» по ул. Южная, 2;

территория, прилегающая к Рубцовскому драматическому театру;

территория напротив КГБУЗ «Городская больница №1» по ул. Оросительная.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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