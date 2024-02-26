Чтение – лучшее учение: в Рубцовске состоялись юбилейные «Олимпийские игры по чтению»

Победители среди первоклассников. Фото предоставлено Библиотекой для детей и юношества

В Библиотеке для детей и юношества состоялись десятые, юбилейные «Олимпийские игры по чтению». С 2015 года воспитанники детских садов и первоклассники соревнуются в технике чтения, стараясь прочитать больше слов за отведенное время.

Как на настоящих Олимпийских играх, соревнования начинаются с церемонии открытия. В первый день, 20 февраля, свои возможности показывали дошкольники, на следующий день проводилось состязание первоклассников. Мероприятие ежегодно собирает десятки юных рубцовчан, каждый раз ребята стараются показать себя, побив рекорды предыдущих лет и установить новые.

В юбилейную дату принято подводить итоги, и в библиотеке также собрали данные за все игры. Через статистику хорошо видно, как росла аудитория конкурса и увеличивалось количество прочитанных малышами слов. Например, в 2015 году конкурс собрал 40 человек, а в 2023 – уже 155 участников.

– Наши читатели очень активные и любят соревноваться, поэтому конкурс быстро стал очень популярным. В 2022 году ученик гимназии №11 Михаил Меньков прочитал 188 слов за минуту, этот рекорд еще не побит. Также в 2022 году самая юная участница – Виктория Крамских (4 года) из д/с №54 прочитала 42 слов, что тоже является рекордным количеством на сегодняшний день. Не побит рекорд и более давних лет – 2016 года, когда воспитанница д/с №57 пятилетняя Даша Митьковская прочла 105 слов. Так что ребятам есть, к чему стремиться, и они больше молодцы, что участвуют в играх по чтению, – рассказывает заведующая Библиотекой для детей и юношества Юлия Кононова.

Морозная погода немного изменила планы участников, однако более 50 ребят в сопровождении родителей, воспитателей и педагогов пришли побороться за право стать чемпионами. И некоторым это удалось. Так, в этом году был побит рекорд среди дошкольников, который держался с 2018 года – 122 слова, тогда его установила воспитанница детского сада №57 Мария Петрова. Новым рекордсменом стала Аврора Бехметьева из д/с №45 и ее результат в 167 слов за одну минуту. Второе и третье место досталось воспитанникам детского сада №1: Артему Трусову (81 слово) и Глебу Тавкайло (78 слов).

Победители среди учащихся первых классов стали: 1 место – Александр Бондаренко (школа №2, 179 слов), 2 место – Анна Рябцева (гимназия №3, 154 слова), 3 место – Даниил Космынин (гимназия №3, 118 слов).

Все участники получили сертификаты с указанием количества прочитанных слов, а победителям вручили грамоты и подарки от благотворительного фонда Рубцовска.

По словам организаторов, многие участники первых игр по чтению сегодня уже студенты, но также приходят в библиотеку и участвуют в ее молодежных чтецких проектах: «Книжное ГТО», «Букслэм», «Мелодекламация», «Чемпионат по чтению вслух» соревнуясь не только в скорости чтения, но демонстрируя свои творческие способности.

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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