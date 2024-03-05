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Что думают рубцовчане о принятом законе, запрещающем продажу алкоголя в праздники? (ВИДЕО)

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Что думают рубцовчане о принятом законе, запрещающем продажу алкоголя в праздники? (ВИДЕО)

Опрос, проведенный журналистами МедиаСоюза, показал, что рубцовчане по-разному относятся к принятому закону о запрете продажи алкоголя в праздники - День Победы, День города.

Взято отсюда.

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