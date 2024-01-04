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Что известно о 13-летней девочке из Новосибирска, купившей трехэтажный особняк

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Юная миллионерша поет и снимается в клипах

Что известно о 13-летней девочке из Новосибирска, купившей трехэтажный особняк

Фото: кадр из видео / YouTube-канал MilashaUmka

13-летняя блогерша Милана Хаметова из Новосибирска, которая недавно попала в список Forbes, перед Новым годом исполнила свою мечту и купила трехэтажный особняк, пишет “КП-Новосибирск”.

Юная блогерша в 2023 году стала самой молодой в списке номинантов Forbes в категории “Новые медиа” рейтинга “30 до 30”.

“Ну а теперь у нее появился свой собственный дом. Как у взрослой. Так что не удивимся, увидев следующее фото с лимузином или бизнес-джетом”, – отмечает издание.

У мамы Миланы есть небольшой магазин детской одежды: родители не бедные, но и не олигархи. Девочка с самого раннего детства занималась танцами и вокалом, а когда ей было четыре года, она стала фотозвездой – снималась в рекламе детских товаров.

В шесть лет Милана стала победителем конкурса красоты “Мини-мисс Сибирь”. В 10 лет стала блогером: за раскрутку девочки взялся Давид Манукян, который широкой публике известен как экс-жених Ольги Бузовой.

Сейчас юная артистка поет и снимается в клипах, живет в Москве. На ее YouTube-канал подписаны 6,37 млн человек.

новости Локтевский

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