В доме введен режим повышенной готовности, его в ближайшее время могут признать аварийным

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

15 января 2024 года из двухэтажного дома на ул. Партизанской, 70б, в Барнауле экстренно вывели людей. Там объявили режим повышенной готовности из-за того, что в здании образовались серьезные трещины. При этом дом даже не был признан аварийным. На место приезжал глава краевой столицы Вячеслав Франк, а 16 января состоялось несколько совещаний по ситуации. Amic.ru рассказывает, что сейчас происходит с этим зданием, куда отправились эвакуированные люди и с чем могут быть связаны разрушения.

Что произошло?

В 18:00 15 января администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской, 70б, “в связи с выявлением риска разрушения здания”. На объекте эксперты зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки и так далее.

Организация “Спецсервис” обследовала здание. И по их заключению доступ в дом решено было ограничить, так как создавалась угроза жизни и здоровью граждан. Сотрудники района оповестили жильцов и вручили им уведомления о необходимости покинуть занимаемые помещения.

Вечером 15 января в районной администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также был проведен поквартирный обход. На месте побывал и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Что это за дом?

Дом на улице Партизанской, 70б, – 1957 года постройки, двухэтажный, в нем всего два подъезда и 12 квартир, все они находятся в частной собственности. В них зарегистрирован 21 человек.

Аварийным объект не признан. Судя по информации на сайте domreestr.ru, капитальный ремонт в здании планировалось провести в 2028 году. При этом управляющей компании у дома на Партизанской, 70б, нет, как и у соседних зданий на Партизанской, 70а, и на Партизанской, 70в, рассказали amic.ru местные жители. Эти три дома находятся на самоуправлении жильцов.

Куда отправились люди?

Власти предложили жителям воспользоваться пунктом временного размещения, открытым на базе школы № 1. Как отметил начальник главного управления ГО ЧС г. Барнаула Владимир Драчев, там подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40.

Однако пунктом размещения так никто и не воспользовался. Корреспондент amic.ru никого из жильцов там не застал. Соседи из дома на ул. Партизанской, 70а, рассказали, что люди в основном отправились к родственникам и друзьям.

При этом, сообщил корреспондент amic.ru, еще не все жители покинули дом. Одна семья сейчас остается в нем и отказывается покидать здание. 16 января сотрудники администрации пытались уговорить ее уехать.

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Что говорят о ЧП?

Корреспондент amic.ru рассказал, что утром 16 января у дома состоялось совещание. В нем участвовали специалисты подрядной организации “Метеогарант”, которая работает на застройщика дома-долгостроя на ул. Партизанской, 76 (ЖК “Жемчужина”). Этот дом находится прямо напротив Партизанской, 70а. Его начали возводить в 2015 году и все еще не могут сдать. Именно застройщика “Жемчужины” жители винят в проблемах здания на ул. Партизанской, 70б.

“Застройщик котлован вырыл и не укрепил стенку. Жильцы обращались и к нему, и к администрации, 16 обращений от жителей было за полтора года, но никто ничего не сделал и откос не укрепил. В итоге сейчас все опасаются, что дом просто сползет в этот котлован”, – отметила старшая по соседнему дому № 72 Тамара Качанова.

Она сказала, что трещины начали появляться как раз тогда, когда дом на ул. Партизанской, 76, начал строиться, то есть чуть меньше 10 лет назад.

Представитель “Метеогаранта” Евгений Ставицкий связь между строительством дома на ул. Партизанской, 76, и разрушением здания на Партизанской, 70б, отрицает. По его словам, в 2021-м, 2022-м и 2023 году подрядчик фотографировал трещины фасада на Партизанской, 70б, и они были такими же. Поэтому проблема существует уже давно, сказал он.

“Стройка не повлияла на состояние дома. Суд ранее уже отправлял независимого эксперта сюда на обследование, и он сделал заключение, что к стройке эти разрушения не имеют никакого отношения, потому что здание ветхое, 1957 года постройки. Судя по состоянию дома, жители должны были озаботиться этими проблемами и отправлять жалобы в администрацию”, – сказал Ставицкий.

Представитель подрядчика отметил, что жители обратились с проблемой только тогда, когда у них просел пол в квартире и произошло отслоение перегородки. Это случилось как раз 15 января.

Сейчас же подрядчик готов принять дополнительные меры, “чтобы стройка никак не повлияла на здание”, отметил Ставицкий. Представитель застройщика также уже отчитался перед властями, и вопросов у чиновников к нему не возникло, отметил он.

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Что сейчас делают власти?

В пресс-службе мэрии написали, что 16 января рядом с домом прошло совещание, состоялась строительно-техническая экспертиза, а в мэрии провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На последнем председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Никулин рассказал, что для обеспечения жизни и здоровья жителей дома планируется немедленно заключить договор со специализированной организацией на обследование элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирного дома. По его итогам специалисты выдадут заключение о выявлении признаков аварийности дома, пишет пресс-служба мэрии.

“В случае выявления признаков аварийности дома вынести вопрос признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на рассмотрение межведомственной комиссии для оценки жилых помещений и организовать мероприятия по расселению дома в рамках муниципальной программы “Барнаул – комфортный город” на 2015-2030 годы”, – сообщили в горадминистрации.

Начальник городского управления ГОЧС Владимир Драчев добавил, что специалисты управления продолжают обход жильцов, чтобы они покинули дом.

По словам первого заместителя главы мэрии Барнаула Андрея Федорова, сейчас главное – обеспечить безопасность людей. Для этого необходимо провести работы по расселению жильцов и ограничить доступ людей к зданию.

“После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ или организации мер для сноса дома и получения жильцами выплат в соответствии с законодательством”, – пояснили в мэрии.

Андрей Федоров поручил администрации Центрального района и профильным комитетам сделать все, чтобы обеспечить безопасность жильцов дома. Также администрация Центрального района совместно с профильными комитетами и службами разработает график посещения дома, чтобы жильцы могли взять свои личные вещи в присутствии спасателей и полицейских, которые обеспечат их безопасность.

В мэрии подчеркнули, что сейчас ситуация находится на контроле администрации.

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