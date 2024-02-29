Действия работодателя по завершению СОУТ

Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) – это мероприятие, которое работодатель проводит для исполнения обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. По окончанию специальной оценки работодатель должен выполнить ряд действий. Обязанности компании установлены Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

1. Уведомить об утверждении отчета о проведении СОУТ в течение 3 рабочих дней организацию, проводившую специальную оценку, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (п. 5.1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

2. Организация, проводящая СОУТ, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает сведения в ФГИС СОУТ, уведомляя об этом работодателя в течение 3 рабочих дней со дня внесения сведений во ФГИС СОУТ (п. 3 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

3. Разместить результаты СОУТ на своем сайте в сети Интернет (при его наличии) в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета (п. 6 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

4. Подать в территориальное отделение ГИТ декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны труда в течение 30 рабочих дней со дня внесения сведений в ФГИС СОУТ (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

5. Ознакомить работников с результатом проведения специальной оценке под роспись в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета (п. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

6. Уведомить Социальный фонд России о результатах СОУТ (приказ ФСС РФ от 26.02.2015 № 59). Сведения о проведении специальной оценки заносятся в таблице 10 формы – 4 ФСС;

7. Провести мероприятия по улучшению условий труда в соответствии с разделом VI отчета специальной оценки труда.

Фото из открытых источников интернета.

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