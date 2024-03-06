С целью содействия трудоустройству будущих выпускников 27 февраля 2024 года в Рубцовском индустриальном институте было проведено мероприятие «День карьеры в РИИ АлтГТУ».

В мероприятии приняли участие специалисты кадровых служб восьми предприятий и организаций:

ООО «Благо-Барнаул»

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

Филиал АО «Барнаульская генерация» – «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

ООО «Литейные детали»

ЛХК «Алтайлес»

Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»

ПАО Банк ВТБ

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю

Впервые данное мероприятие проводилось в смешанном формате. В связи с большой заинтересованностью ООО «Благо-Барнаул» в выпускниках РИИ АлтГТУ, но невозможностью лично присутствовать на мероприятии, было организовано подключение представителя кадровой службы данного предприятия по видеосвязи.

Представители работодателей продемонстрировали презентации и видеоролики о своих предприятиях, рассказали студентам о географии присутствия своих компаний, выпускаемой продукции, предоставляемых льготах, а также об основах корпоративной этики.

Вторая часть мероприятия прошла в формате ярмарки вакансий. Специалисты по персоналу работали со студентами выпускных курсов индивидуально и группами. Рассказывали об имеющихся вакансиях, условиях работы, необходимых знаниях и навыках, требуемых от выпускников. Старшекурсникам представилась возможность не только подать резюме сразу нескольким работодателям, но и пройти мини-собеседования со специалистами по персоналу.

«День карьеры в РИИ АлтГТУ» был полезен как для студентов, так и для работодателей. По итогам проведения ярмарки вакансий специалистам по персоналу было подано более 30 резюме, студенты-выпускники прошли экспресс-собеседования на вакантные должности. Кто-то из них сразу получил приглашение на определенную должность после получения диплома, с кем-то специалисты будут созваниваться позже и уточнять необходимую информацию дополнительно. Кроме того, все студенты, принявшие участие в мероприятии, получили хороший опыт заполнения резюме и прохождения собеседования, что, несомненно, пригодится им после завершения учебы.

Будущие выпускники также смогли воспользоваться возможностью задать вопросы потенциальным работодателям, узнать и сравнить информацию об условиях труда, уровне заработной платы, обучении в адаптационный период.

Третья часть мероприятия прошла в форме Круглого стола, где руководители факультетов и кафедр РИИ АлтГТУ обсудили с представителями предприятий и организаций перспективы и формы взаимодействия, а также формат будущих профориентационных мероприятий.

«День карьеры в РИИ АлтГТУ» позволил старшекурсникам расширить представления о перспективах своего трудоустройства, понять, что в нашем городе и крае функционируют крупные предприятия и организации, узнать о востребованности молодых специалистов различного профиля, и, возможно, определиться с будущим местом работы.

Взято отсюда.

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