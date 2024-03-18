«Деревянные кружева» школьников из Рубцовска

В мастерских Рубцовского аграрно-промышленного техникума состоялся городской смотр-конкурс по деревообработке «Деревянные кружева», организатором которого выступил Центр внешкольной работы «Малая Академия».

Участие в конкурсе приняли воспитанники десяти школ города. Для ребят была организована праздничная программа, где с приветственным словом к участникам обратились заместитель директора РАПТ по учебно-производственной работе Денис Белоусов и директор Центра внешкольной работы «Малая Академия» Наталья Наместникова.

Участникам предстояло пройти два конкурсных этапа. В теоретической части ребята проходили тесты по вопросам деревообработки, ответить на которые было необходимо за отведенное время. В практической части участникам предстояло изготовить из деревянного бруска разделочную доску по предложенному чертежу.

В просторных и современных мастерских техникума все было подготовлено для выполнения заданий. И работа закипела. Было приятно видеть, что большинство ребят достаточно умело обращаются с инструментом. Возникающие вопросы им помогали решать члены комиссии, так как школьным педагогам, болеющих за своих конкурсантов, была разрешено наблюдать за работой своих подопечных только со стороны.

Оценивали теоретические знания и практические умения опытные мастера по деревообработке и учителя технологии.

– Было видно, что поначалу при нанесении разметки ребята волновались, затем взяли себя в руки, и работа пошла. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, кто-то работал уверенно, а кто-то сомневался в своих возможностях, – поделился своими впечатлениями один из членов жюри, мастер столярного и мебельного цехов ООО «Рассвет» Дмитрий Востриков. – Уже по ходу работы можно предположить кандидатов на победу, – продолжил мастер производственного обучения РАПТ и член жюри Сергей Кижняк. – Но все же проверим размеры изделия, которые должны соответствовать чертежу, и качество обработки, после чего будем определять победителей.

По итогам выполнения практического задания первое место поделили три участника: ученик школы №26 им. А.С. Пушкина Владимир Надточий, воспитанник кадетской школы №2 Артём Нуджин и учащийся лицея «Эрудит» Егор Шабельников. Вторе место заняли представители школы №26 Антон Пастухов, лицея №6 Артемий Арнольд и лицея №7 Данил Сиволапов. Учащиеся гимназии №3 Ярослав Янголь, лицея «Эрудит» Мирон Бойкои и двое представителей гимназии №8 Данил Павлов и Егор Шведов расположились на третьем месте.

За знания в теоретической части смотра-конкурса первое место присуждено представителю гимназии №11 Владимиру Рогову, второе место также у учащегося этого же образовательного учреждения Сергея Морозова, на третьем воспитанник лицея «Эрудит» Мирон Бойко.

В общекомандном зачете первое место досталось воспитанникам гимназии №11, на втором – команда лицея «Эрудит», замкнули тройку призеров ребята из гимназии №3.

Взято отсюда.

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