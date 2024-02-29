Девятиклассники Рубцовска определились с выбором экзаменов

1 марта 2024 года завершается срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ОГЭ (ГВЭ). В Рубцовске государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году пройдут 1422 девятиклассника, из них 36 с ограниченными возможностями здоровья. Для участия в ОГЭ выпускник должен написать заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации – основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Заявление на сдачу экзаменов подаются в образовательную организацию, в которой выпускник проходит обучение. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору. Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ и иностранный язык. Обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем предметам для получения аттестата. Наиболее популярными предметами по выбору у рубцовских девятиклассников стали география, которую будут сдавать 685 выпускников, информатика – 662, биология – 585, обществознание – 451.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. По своему желанию они могут выбрать форму проведения экзаменов в формате ОГЭ.

После 1 марта заявления об участии в ГИА-9 принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.

Совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены сроки проведения ОГЭ и ГВЭ в 2024 году, которые разделены на три периода: досрочный – с 23 апреля по 18 мая, основной пройдет с 21 мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 24 сентября. Также в документах, зарегистрированных Минюстом России 29 декабря 2023 года, имеется перечень средств, которые можно использовать для выполнения заданий контрольных измерительных материалов.

По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году при сдаче математики он использоваться не будет, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Взято отсюда.

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