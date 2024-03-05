До 0°С и ветрено: погода в Алтайском крае и Рубцовске 5 марта

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 5 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют вполне теплую, но ветреную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами небольшой снег, метели, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура 0…-5°С.

В Рубцовске переменная облачность, в утренние часы снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура -5…-8°С.

Восход солнца в 08:11, заход солнца в 19:22. Долгота дня: 11 часов 11 минут. Сегодня, 5 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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