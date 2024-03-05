реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

До 0°С и ветрено: погода в Алтайском крае и Рубцовске 5 марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

До 0°С и ветрено: погода в Алтайском крае и Рубцовске 5 марта

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 5 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют вполне теплую, но ветреную погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами небольшой снег, метели, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура 0…-5°С.

В Рубцовске переменная облачность, в утренние часы снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура -5…-8°С.

Восход солнца в 08:11, заход солнца в 19:22. Долгота дня: 11 часов 11 минут. Сегодня, 5 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтай лента новостей ,

горняк22 телеграм

Что известно о взрыве в Шагонаре. Последствия (обновлено)

Утром в Республике Тува раздался взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Ранее…

Узнать больше

В Подмосковье мать младенца сломала ему кости, когда надевала комбинезон

Женщина из Подмосковья сломала младенцу руки, когда надевала на него…

Узнать больше

Девушка сюрприз не оценила. Что стало с “принцем на белом коне” из Кузбасса

Ранее по сети гуляло видео, где мужчина пытается зайти в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp