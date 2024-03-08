До +11°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске на 3 дня

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В Алтайском крае и Рубцовске до конца недели синоптики регионального ЦГМС прогнозируют дальнейшее потепление. Однако в темное время суток по-прежнему сохранятся минусовые температурные значения. А теперь подробнее.

В пятницу, 8 марта, в Алтайском крае в большинстве районов небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -2…-7°С, по югу до +3°С.

В Рубцовске переменная облачность, во второй половине дня временами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-6 м/с, порывы до 8-10 м/с. Температура -4…-8°С, вечером до -10°С.

Восход солнца в 08:04, заход солнца в 19:28. Долгота дня: 11 часов 24 минуты. Сегодня, 8 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

В субботу, 9 марта, в Алтайском крае ночью в отдельных районах небольшой снег в утренние часы местами изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -10…-15°С, местами до -20°С. Днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура 0…+5°С, по северу до -5°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер южный с переходом на юго-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -9…-12°С. Днем значительная облачность, возможен мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 5-7 м/с, порывы до 9-12 м/с. Температура -1…+3°С.

Восход солнца в 08:02, заход солнца в 19:29. Долгота дня: 11 часов 27 минут. Завтра, 9 марта, световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 10 марта, вы Алтайском крае ночью местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, по западу порывы до 14 м/с. Температура -1…-6°С. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с. Температура +1…+6°С, по югу до +11°С.

В Рубцовске ночью значительная облачность, возможен мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с, порывы до 13-17 м/с. Температура 0…+3°С. Днем пасмурно, возможен дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 6-8 м/с, порывы до 11-15 м/с. Температура +1…+3°С, вечером до 0°С.

Восход солнца в 08:00, заход солнца в 19:31. Долгота дня: 11 часов 31 минута. Послезавтра, 10 марта, световой день на 8 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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