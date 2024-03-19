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До +12°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 19 марта

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До +12°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 19 марта

Фото: ap22.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 19 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют спокойную и теплую весеннюю погоду. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +1…+6°С, местами по югу +7…+12°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 11-14 м/с. Температура в утренние часы 0…-2°С, днем +2…+5°С, вечером до -1°С.

Восход солнца в 07:39, заход солнца в 19:46. Долгота дня: 12 часов 07 минут. Сегодня, 19 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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