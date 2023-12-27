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До +1°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 27 декабря

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До +1°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 27 декабря

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 27 декабря, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют небольшое похолодание и отсутствие осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -4…+1°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-6 м/с, порывы до 8-11 м/с. Температура в утренние часы -5…-8°С, днем 0…-3°С.

Восход солнца в 09:40, заход солнца в 17:31. Долгота дня: 07 часов 50 минут. Сегодня, 27 декабря, световой день по продолжительности такой же, как вчерашний.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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