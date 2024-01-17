До -28°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 17 января

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 17 января, синоптики регионального ЦГМС не прогнозируют никаких погодных изменений. Край по-прежнему находится под влиянием морозного антициклона. А теперь подробнее.

В Алтайском крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура -16…-21°С, местами -22…-27°С.

В Рубцовске ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, слабый, порывы до 5-7 м/с. Температура в утренние часы -25…-28°С, днем -19…-23°С, вечером до -26°С.

Восход солнца в 09:33, заход солнца в 17:57. Долгота дня: 08 часов 24 минуты. Сегодня, 17 января, световой день на 3 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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