До -5°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 28 февраля

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 28 февраля, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют спокойную и теплую погоду, ожидается небольшое усиление ветра. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами по западу порывы до 12 м/с. Температура -5…-10°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура в утренние часы -22…-24°С, днем -8…-11°С, вечером до -13°С.

Восход солнца в 08:24, заход солнца в 19:12. Долгота дня: 10 часов 48 минут. Сегодня, 28 февраля, световой день на 3 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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