До +5°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 6 марта

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 6 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют дальнейшее потепление. В некоторых районах воздух под лучами весеннего солнца прогреется до плюсовых значений. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по юго-востоку порывы до 16 м/с. Температура 0…-5°С, местами по югу до +5°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-6 м/с, порывы до 8-11 м/с. Температура в утренние часы -10…-12°С, днем -3…-7°С, вечером до -9°С.

Восход солнца в 08:09, заход солнца в 19:24. Долгота дня: 11 часов 15 минут. Сегодня, 6 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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