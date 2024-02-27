До -6°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске 27 февраля

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 27 февраля, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют спокойную погоду с комфортной для зимы температурой воздуха. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, в предгорьях небольшой снег, в утренние часы изморозь, местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура -6…-11°С.

В Рубцовске переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура в утренние часы -11…-13°С, днем -7…-10°С, вечером до -17°С.

Восход солнца в 08:26, заход солнца в 19:10. Долгота дня: 10 часов 44 минуты. Сегодня, 27 февраля, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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