Дождь, снег и небольшое похолодание: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

В Рубцовске первая неделя – с 1 по 7 января – наступившего Нового, 2024 года, почти ничем не будет отличаться от предыдущей. Синоптики прогнозируют осадки – дождь и мокрый снег, небольшое похолодание, порывистый ветер. Правда, он будет не таким сильным, как на прошлой неделе. А теперь подробнее.

В понедельник, 1 января, в Рубцовске значительная облачность, временами слабый мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 13-15 м/с. Температура 0…-2°С.

Восход солнца в 09:41, заход солнца в 17:35. Долгота дня: 07 часов 54 минуты. Сегодня, 1 января, световой день на 1 минуту длиннее вчерашнего.

Во вторник, 2 января, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы возможен туман. Ветер южный, 8-10 м/с, порывы до 14-16 м/с. Температура 0…-2°С, при прояснении до -4°С. Днем пасмурно, возможны мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица, во второй половине дня возможен туман. Ветер южный с переходом на юго-западный, 6-9 м/с, порывы до 14-18 м/с. Температура 0…-2°С.

Восход солнца в 09:40, заход солнца в 17:36. Долгота дня: 07 часов 56 минут. Завтра, 2 января, световой день на 2 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 3 января, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-8 м/с, порывы до 13-16 м/с. Температура -2…-4°С, в утренние часы до -8°С. Днем переменная облачность, возможен снег, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 10-14 м/с. Температура -9…-11°С.

Восход солнца в 09:40, заход солнца в 17:38. Долгота дня: 07 часов 58 минут. 3 января световой день на 3 минуты длиннее, чем сегодня.

В четверг, 4 января, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-восточный, слабый, порывы до 4-6 м/с. Температура -10…-12°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на восточный и юго-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -7…-10°С, вечером до -13°С.

Восход солнца в 09:40, заход солнца в 17:39. Долгота дня: 07 часов 59 минут. 4 января световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 5 января, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 3-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура -9…-12°С. Днем пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 12-15 м/с. Температура -2…-4°С.

Восход солнца в 09:40, заход солнца в 17:40. Долгота дня: 08 часов 00 минут. 5 января световой день на 6 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 6 января, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен мокрый снег, на дорогах местами гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 10-12 м/с. Температура -2…-4°С. Днем пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица, вечером местами возможен туман. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 3-6 м/с, порывы до 8-11 м/с. Температура 0…-3°С.

Восход солнца в 09:40, заход солнца в 17:41. Долгота дня: 08 часов 01 минута. 6 января световой день на 7 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 7 января, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура -2…-5°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура -4…-6°С, в течение дня похолодание до -10-13°С.

Восход солнца в 09:39, заход солнца в 17:42. Долгота дня: 08 часов 03 минуты. 7 января световой день на 9 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтая и барнаула ,