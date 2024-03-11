Дождь, снег и похолодание: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

Фото yamalpro.ru

В Рубцовске на наступившей неделе – с 11 по 17 марта – синоптики прогнозируют непродолжительное похолодание. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Еще погода обещает быть ветреной. А теперь подробнее.

В понедельник, 11 марта, в Рубцовске значительная облачность, дождь со снегом, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 9-13 м/с. Температура в утренние часы 0…-2°С. днем +1…+3°С, вечером до -1°С.

Восход солнца в 07:57, заход солнца в 19:33. Долгота дня: 11 часов 36 минут. Сегодня, 11 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Во вторник, 12 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь со снегом, в утренние часы местами возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура -2…-4°С. Днем пасмурно, во второй половине дня возможен снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура +1…+3°С, вечером до -1°С.

Восход солнца в 07:55, заход солнца в 19:34. Долгота дня: 11 часов 39 минут. Завтра, 12 марта, световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 13 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен мокрый снег с дождем, в утренние часы местами возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-6 м/с, порывы до 9-11 м/с. Температура -1…-5°С, в утренние часы до -9°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -4…-6°С, вечером до -8°С.

Восход солнца в 07:53, заход солнца в 19:36. Долгота дня: 11 часов 43 минуты. 13 марта световой день на 8 минут длиннее, чем сегодня.

В четверг, 14 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура -6…-9°С, в утренние часы до -11°С. Днем облачно с прояснениями, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-6 м/с, порывы до 8-10 м/с. Температура -2…-4°С, вечером до -7°С.

Восход солнца в 07:51, заход солнца в 19:38. Долгота дня: 11 часов 47 минут. 14 марта световой день на 12 минут длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 15 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -6…-9°С. Днем пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 10-12 м/с. Температура -4…-7°С.

Восход солнца в 07:48, заход солнца в 19:40. Долгота дня: 11 часов 52 минуты. 15 марта световой день на 16 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 16 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-7 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -7…-9°С. Днем пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 8-10 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура 0…-3°С.

Восход солнца в 07:46, заход солнца в 19:41. Долгота дня: 11 часов 55 минут. 16 марта световой день на 20 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 17 марта, в Рубцовске ночью значительная облачность, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура -1…-4°С. Днем значительная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 6-8 м/с, порывы до 10-12 м/с. Температура +2…-1°С, вечером до -4°С.

Восход солнца в 07:44, заход солнца в 19:43. Долгота дня: 11 часов 59 минут. 17 марта световой день на 24 минуты длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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