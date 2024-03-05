Дорожники Юго-Западного ДСУ помогли подготовить автомобиль для участников СВО

Сегодня, 5 марта, из Рубцовского района в зону СВО отправился автомобиль УАЗ, приобретенный на средства предпринимателей. Ушел он, конечно, не пустым, в качестве груза – маскировочные сети, сетка-рабица, скотч, продукты длительного хранения, окопные свечи. Гуманитарную помощь собрали и изготовили волонтеры, которые есть почти в каждом населенном пункте района. Юго-Западное ДСУ в постоянном режиме поддерживает своих мобилизованных и отправляет помощь на фронт. В ЮЗДСУ знают, в чем нуждаются военнослужащие, и стараются помогать им чем могут. Не остались дорожники в стороне и на этот раз – предприятие приняло участие в ремонте и подготовке автомобиля. По словам главы Рубцовского района Петра Афанасьева, все люди совершенно бескорыстно и без какого-либо приказа «сверху» помогают тем, кто сегодня на передовой. А там находится и бывший глава одного из сельских советов района. От него в администрации узнали, в чем нуждаются военные, и собрали необходимый груз. Глава района поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарной помощи, напомнив, что и в прошлом году предприниматели района отправили в Луганскую Народную Республику две 20-тонные фуры с продовольствием для населения Славяносербского района. Священник православной церкви благословил экипаж и освятил автомобиль. Машину земляку и его сослуживцам передаст председатель комитета по культуре Рубцовского района Николай Кляйн. По материалам: “Местное время” и “Новости Рубцовска”

Взято отсюда.

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