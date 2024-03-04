Дружинников Рубцовска учат тушить пожары

Фото ТО НД №4 ГПН

Пожарные Рубцовска проводят наставническую работу с пожарными добровольных дружин. Специалисты знакомят добровольных помощников с деятельностью профессиональных огнеборцев, обучают необходимым навыкам для эффективной и безопасной работы при ликвидации пожаров и последствий ЧС.

“В процессе обучения добровольные пожарные знакомятся с организацией повседневной деятельности и бытом пожарных подразделений, получают теоретические и практические навыки работы с пожарно-техническим вооружением, которое применяется для проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. Закрепляют свои знания на практических занятиях, а также участвуют в проведении профилактических мероприятиях по пожарной безопасности на объектах”, – поясняют сотрудники профильного ведомства.

После обучения дружинники регистрируются в сводном реестре добровольных пожарных, им выдается удостоверение установленного образца. Полученные знания и навыки помогут добровольцами прийти на помощь гражданам в чрезвычайной ситуации, а также оказать реальную помощь профессиональным пожарным и спасателям.

Образовательные мероприятия проводятся с 29 января по 11 марта на базе 32 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото предоставлены ТО НД №4 ГПН

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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