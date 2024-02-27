ДТП в Рубцовске: четыре пострадавших, двое – дети

Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

24 февраля в Рубцовске произошла авария на Новоегорьевском тракте. В ДТП пострадало четыре человека, двое из которых – маленькие дети.

По информации пресс-службы ГИБДД, инцидент случился в 18:40, в районе дома №1 по ул.Пугачева. Водитель автомобиля “Тойота Корона” 1997 года рождения на перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге. В результате “Тойота” столкнулась с автомобилем “Мазда Фамилия” под управлением водителя 1990 года рождения. В ДТП пострадали два пассажира “Мазды”, а также несовершеннолетние пассажиры “Тойоты”. Дети 2018 и 2022 года рождения получили травмы и были осмотрены бригадой бригадой скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция вновь напоминает, что согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей в автомобиле допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), от 7 до 12 лет – на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности; на переднем сиденье – только с ДУУ. Детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка. Ребенок должен быть пристегнут с момента начала движения транспортного средства до его полной остановки. Уберечь ребенка от трагедий на дороге – долг каждого взрослого.

За нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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