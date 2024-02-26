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Ведущая праздников в Горняке

Два дня спортсмены из городов и районов региона состязались в стрельбе, лыжных гонках и гимнастике

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Два дня спортсмены из городов и районов региона состязались в стрельбе, лыжных гонках и гимнастике

Чемпионат и первенство Алтайского края по полиатлону стали отличной возможностью для спортсменов продемонстрировать свои достижения.

Вчера в СК «Торпедо» прошел заключительный день соревнований. Спортсмены показывали свою силу, выносливость и отличную физическую подготовку в третьей дисциплине – гимнастике.

Результаты чемпионата Алтайского края по полиатлону: 1 место – Павловский район 2 место – город Рубцовск 3 место – Змеиногорский район

Результаты первенства Алтайского края по полиатлону: 1 место – Рубцовский район 2 место – город Рубцовск 3 место – Павловский район

Соревнования Алтайского края по полиатлону, проходившие впервые в Рубцовске, завершились.

Поздравляем спортсменов с победой! Желаем новых успехов и достижений!

Взято отсюда.

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