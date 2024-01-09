Ежегодный рождественский концерт прошел в Рубцовске

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Ежегодный концерт «Рождество. Молитва. Любовь» состоялся 7 января в стенах ДК «Тракторостроитель». Рождественский концерт, который проводится в Рубцовске уже много лет, давно стал не просто праздничным, но и благотворительным.

Радость зрителям на сцене дарили многие творческие коллективы города. По словам организаторов и участников, большая часть номеров были подготовлены специально для концертной программы.

В рамках новогодней акции «Елка желаний» в руки организаторов концерта попало письмо от маленькой рубцовчанки Ники, поздравить которую и вручить подарок было решено прямо во время рождественского концерта.

– Также в минувшем году мы запустили собственную акцию «Подарок у Рождественской ёлки». Правила были очень просты: любой желающий мог стать волшебным Дедом Морозом и подготовить подарок для любого человека, живущего в нашем городе. Во время концерта из волшебной вазы вытягивают жребии – листочки с указанием ряда и места в зрительном зале, – пояснила художественный руководитель праздничной программы Вера Третьякова.

Подарки в этом году подготовила команда рубцовских предпринимателей и благотворителей, которую возглавили руководитель фирмы «Мастер и К» Наталья Ратушняк и индивидуальный предприниматель Игорь Свиридов. Также свои подарки подготовили Рубцовская территориальная избирательная комиссия, депутат АКЗС Андрей Чернобай и ведущие праздника – Ярослав Широков и Вера Третьякова. Многие зрители в этот день получили не только положительные эмоции, но и неожиданные приятные презенты.

«Чтобы поверить в добро – нужно начать его делать» – традиционный лозунг рождественского концерта. А лучше всего творить добрые дела не только в праздники, но и каждый день.

Вырученные средства от продажи билетов пойдут на модернизацию летней открытой концертной площадки в парке им. С.М. Кирова.

Взято отсюда.

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