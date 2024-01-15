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“Елки, щепки, добрые дела” – в Рубцовске “Малая Академия” проводит экоакцию

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“Елки, щепки, добрые дела” – в Рубцовске “Малая Академия” проводит экоакцию

Фото: riamo.ru

В Рубцовске сегодня, 15 января, стартовала экологическая акция под “Елки, щепки, добрые” дела. Ее организатором выступил Центр внешкольной работы “Малая Академия”. Цель – с максимальной пользой утилизировать хвойные деревца, украшавшие квартиры и дома рубцовчан в новогодние праздники.

Ели, сосны и пихты примет в дар “Зоосад” – учебно-опытный участок “Малой Академии”. После переработки они будут использованы для отсыпки цветочных клумб, изготовления изгороди, обустройства экологической тропы, для изготовления сувениров. А хвоя пойдет на корм животным, так как содержит немало витаминов, а потому особенно полезна в зимний период.

Главное требование, предъявляемое к деревьям: они должны быть без гвоздей, елочных украшений и мишуры.

Акция продлится в течение месяца, до 15 февраля.

Обращаться: Рубцовск, ул. Светлова, 35, УОУ “Зоосад”. Телефоны для справок: 8(38557) 2-44-74, 8-963-505-50-90. Спрашивать Татьяну Валерьевну.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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