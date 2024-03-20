Еще один рубцовчанин перевел «брокерам» более 800000 рублей

В полицию Рубцовска с заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что, желая заработать в интернете с целью скорейшего погашения имеющегося кредита, стал жертвой мошенников. Потерпевшему позвонил неизвестный, представился менеджером Брокерской фирмы. Мужчине объяснили, для того что бы заработать, необходимо осуществлять ставки в брокерской фирме. Различными суммами рубцовчанин перевел мошенникам чуть.

Полицейские в очередной раз предупреждают – не стоит доверять заманчивым предложениям в Интернете, обещающим получение быстрой прибыли, крупной денежной компенсации или выигрыша. Игра на бирже или покупка акций в некоем инвестиционном фонде закончится сразу, как у Вас закончатся деньги. Употребляя в разговоре различные термины, названия существующих в реальности крупных компаний, мошенники усыпляют бдительность граждан, призывая перечислить сбережения на неизвестные счета.

фото из интернета

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