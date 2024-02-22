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ГИБДД ищет свидетелей столкновения двух автомобилей в Рубцовске

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ГИБДД ищет свидетелей столкновения двух автомобилей в Рубцовске

Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”

Госавтоинспекция Рубцовска ищет очевидцев аварии, случившейся вчера, 20 февраля на перекрестке Змеиногорский тракт – ул. Пролетарская.

По информации ведомства, ДТП произошло около 16:10 в районе дома №184 по ул. Пролетарская. Водитель автомобиля “Тойота Аллион” двигаясь от поселка Вымпел выехал на перекресток, где произошло столкновение “Тойоты” с автомобилем “ВАЗ”. В результате происшествия водитель и пассажир “ВАЗа” получили травмы.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые располагают какой-либо информацией или имеют видеозапись происшествия с просьбой обратиться в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский” по адресу: ул. Комсомольская, 238 (дежурная часть) или позвонить по телефонам: 4-12-10, 4-30-73.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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