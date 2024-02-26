Гимназисты Рубцовска – на смотре песни и строя

Фото Веры Брюхановой / Местное время

С 19 по 22 февраля в гимназии №3 состоялся смотр песни и строя, участие в мероприятии приняли ребята с 1 по 8 класс включительно. В этом году организаторы посвятили конкурс памяти выпускников гимназии, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине – Максима Дивеева и Сергея Дидоренко.

– Для всех поколений нашей страны День защитника Отечества – особый праздник, когда мы отдаем дань уважения всем героям нашего настоящего, прошлого и будущего. Воспитание патриотизма у подрастающего поколения сегодня является одной из важных государственных задач, и мы чтим память о подвигах наших соотечественников, отстаивавших свободу и независимость Отчизны, наше мирное небо в ходе всех военных конфликтов. Ничего не может быть ближе, чем судьба наших земляков, наших ребят, которые выросли в нашем городе и учились в нашей школе, – отметил директор гимназии Алексей Чикалов.

Оба бойца родились в Рубцовске, учились в Гимназии №3, хоть и в разные годы. Максим Дивеев после армии продолжил путь военнослужащего в Таманской гвардейской артиллерийской дивизии. Трижды был участником парада Победы на Красной площади. Сергей Дидоренко окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды краснознаменное командное училище имени Генерала армии В. Ф. Маргелова. Когда началась специальная военная операция, оба молодых человека оказались в зоне боевых действий. 21 августа 2022 года экипаж машины во главе с командиром боевого расчёта Максимом Дивеевым подорвался на мине. Сергей Дидоренко 19 сентября 2022 года с сослуживцами попали в засаду, где рубцовчанин был смертельно ранен вражеским снарядом, закрыв собою подчиненного.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента России Гвардии старший сержант Максим Дивеев и Гвардии лейтенант Сергей Дидоренко награждены Орденами Мужества. Посмертно. Мемориальные доски в память о них были открыты на стене гимназии №3. На смотре строя и песни, посвященного бойцам, присутствовали мамы героев – Ольга Костенко и Марина Дидоренко.

Но вернемся к смотру. Юные гимназисты готовились к этому дню заранее: разучивали песни, учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму, чтобы показать свое мастерство и сплоченность. Оценивало каждую команду профессиональное жюри, в число которого, к слову, вошли действующие военнослужащие, участники спецоперации.

– Наши дети учатся в гимназии, и сейчас, когда мы находимся в отпуске, администрация образовательной организации попросила поучаствовать в патриотических мероприятиях: встретиться с ребятами, стать членами жюри на смотре строя и песни. Конечно, мы с радостью согласились, потому что такие мероприятия нужно проводить, чтобы наши дети помнили заслуги наших отцов и дедов, знали героев сегодняшнего дня. Огромная благодарность организаторам, что возрождают такие традиции, – поделились впечатлениями одни из судей смотра, заместитель командира первого взвода, второй роты батальона на БТР и автомобилях полка оперативного назначения войск Национальной Гвардии старшина Вадим Деревнин и командир третьего отделения первого взвода, второй роты батальона на БТР и автомобилях полка оперативного назначения войск Национальной Гвардии сержант Андрей Усов.

Отметим, что смотр песни и стоя проводится в гимназии №3 всего лишь второй год подряд, но и в первый раз участники СВО из числа отцов гимназистов были среди жюри. Всего ребят оценивали во следующим критериям: внешний вид класса, массовость участия, выполнение строевых приемов, рапорт командира, движение строем, торжественный марш и исполнение песни.

– Советские школьники хорошо помнят такие мероприятия, как учились маршировать, выполнять строевые приемы и разбирать автомат. В прошлом году мы решили возродить смотр строя и песни и в нашей гимназии. Ребятам и их родителям идея понравилась, первый смотр прошел отлично, было много добрых отзывов, ученики были в восторге. На второй год уже заметно, как выросли участники, улучшилась техника выполнения команд, но главное – их эмоции, ощущение ответственности за свой класс, выработка дисциплинированности, работа в команде и поддержка, когда «один за всех и все за одного», – добавил директор гимназии.

Итоги подводили среди каждой параллели отдельно, так что в конце всех смотров победителями стали восемь классов гимназии. Также грамотами были отмечены лучшие командиры и классные руководители, которые переживали не меньше своих подопечных и их родителей.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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