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Ведущая праздников в Горняке

Глава города Дмитрий Фельдман принял участие в торжественной программе, посвященной Дню защитника Отечества

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Глава города Дмитрий Фельдман принял участие в торжественной программе, посвященной Дню защитника Отечества

Сегодня в ДК “Тракторостроитель” прошла городская праздничная программа «На страже мира на земле». Праздник посвящен мужеству, отваге и силе духа настоящих защитников Родины. По традиции, торжественную программу открыл оркестр войсковой части №6720.

В торжественном мероприятии принял участие Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. Глава города, обратившись к присутствующим с приветственной речью, выразил глубокую благодарность всем защитникам Родины за их служение и самоотверженность. Также Дмитрий Фельдман вручил рубцовчанам почетные грамоты за многолетний и добросовестный труд.

Творческие коллективы нашего города представили зрителям яркую концертную программу патриотических песен и танцевальных номеров.

Уважение к сильной половине человечества -защитникам Родины стало лейтмотивом этого торжества.

Взято отсюда.

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