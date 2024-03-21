Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитался перед депутатами

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман сегодня, 21 марта, выступил на очередной 24-й сессии Рубцовского городского Совета депутатов с отчетом о проделанной работе за 2023 год. Отчет – это итог деятельности всех управлений, комитетов, отделов Администрации города, муниципальных учреждений и предприятий Рубцовска. Глава муниципалитета рассказал о социально-экономическом развитии Рубцовска, об основных макроэкономических показателях в прошедшем году, а также о достижениях в области образования, культуры, спорта и других отраслях.

Одним из главных событий ушедшего года стало присвоение Рубцовска почётного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 сентября 2023 года.

Дмитрий Фельдман отметил, что важным направлением работы муниципалитета является помощь, которая оказывается участникам специальной военной операции и их семьям, а также жителям новых территорий России. В поддержку участников специальной военной операции в городе проходят акции, общественные организации города и неравнодушные рубцовчане отправляют военнослужащим необходимые для них вещи, продукты питания, медикаменты. Особое внимание уделяется оказанию помощи семьям военнослужащих, участвующим в специальной военной операции. Действуют меры поддержки на всех уровнях. Механизм их получения максимально упрощен и понятен.

В Рубцовске: -организовано социальное сопровождение семей участников специальной военной операции и членов их семей. За каждой семьей закреплен куратор из числа специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения; -в детских садах родители (законные представители) детей военнослужащих специальной военной операции, а также некоторых льготных категорий освобождены от платы за присмотр и уход за детьми; — в школах для детей военнослужащих с 5 по 11 класс организовано бесплатное одноразовое горячее питание.

Демографическая ситуация в Рубцовске в 2023 году характеризуется снижением рождаемости и смертности. На 1 января 2023 года в городе проживают 124 687 человек (сто двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь).

По состоянию на 31.12.2023 в Рубцовске уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,3 %. Потребность в кадрах, заявленная работодателями города в Центр занятости населения в 2023 году составила 4 782 вакансии, а обратились за содействием в трудоустройстве 1 545 человек, из них трудоустроены 704 человека.

В городе работают предприятия таких отраслей как: машиностроение, энергетика, металлургия, пищевая и перерабатывающая промышленность, легкая и деревообрабатывающая промышленность. Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях города в отчетном периоде составила 42 тысячи рублей, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года возросла на 17 %. Осуществляют свою деятельность 3 127 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 5 328 самозанятых граждан. Всего на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства Рубцовска заняты 8 921 человек.

Бюджет города в течение 2023 года увеличен к первоначальному на 555 миллионов рублей. О том, как увеличивался бюджет города с 2017 года по 2023 год, представлено на слайде.

Собственные доходы бюджета города к первоначальному плану увеличились на 549 миллионов рублей и составили 2,5 миллиарда рублей. В 2023 году проведены 236 процедур конкурентных закупок (из них 235 электронных аукционов и 1 электронный конкурс), заключены контракты. По результатам проведенных процедур закупок экономия бюджетных средств составила 118, 4 миллионов рублей.

Охрана здоровья населения является одним из основных направлений государственной социальной политики. Основными проблемами здравоохранения Рубцовска являются: низкий охват населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, кадровый дефицит. Однако, в прошедшем году в город приехали работать 28 специалистов-медиков. В доме по проспекту Ленина, 140, в специализированном жилищном фонде проживают медики и педагоги. В 2023 году в этом доме были предоставлены две квартиры семьям медицинских работников.

Самой крупной социальной отраслью города является образование. В Рубцовске оно включает в себя 51 муниципальную образовательную организацию. В течение 2023 года муниципалитетом проведен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической, учебно-методической базы, санитарно-эпидемиологических условий, пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Учащиеся школ показывают хорошие знания. В 2023 году 50 выпускников закончили школу с отличием и стали обладателями медали «За особые успехи в учении». Школьники города являются активными участниками конкурсов, олимпиад, соревнований различного уровня, где показывают стабильно хорошие результаты и занимают призовые места. Ученики школ принимают активное участие в образовательных проектах, акциях и конкурсах.

Сохранение российской культуры, поддержка народного творчества, работа по развитию жанров являются первоочередными задачами в работе художественно-творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Рубцовска. Три культурно-досуговых учреждения города, два театра, музей, картинная галерея имени В.В. Тихонова, четыре школы искусств и девять библиотек создают в Рубцовске уникальную творческую атмосферу. За 2023 год учреждениями культуры города Рубцовска проведено более 7000 мероприятий с общим числом участников 1386 тысяч единиц человеко-посещений.

Важным направлением работы является формирование здорового образа жизни у рубцовчан. В 2023 году в городе проведены Всероссийские и краевые спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, культивируемые в спортивных школах и федерациях видам спорта. С 2020 года в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории города реализуется программа «Здоровый муниципалитет», на базе СК «Торпедо» функционирует муниципальный Центр тестирования ГТО.

Значимым направлением деятельности администрации города является работа с молодежью. Одним из направлений реализации молодежной политики является добровольчество (волонтерство). В 2023 году молодежный центр «Точка» стал площадкой для реализации федерального проекта «Молодежь России» и национального проекта «Образование». На базе Центра открыто 2 первичных отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

В 2023 году на личный прием к главе города и заместителям главы Администрации города записались 112 человек, из которых 22 приняты главой и 90 – заместителями главы администрации.

В Рубцовске в 2024 году продолжается планомерная работа в рамках реализации национальных, региональных, муниципальных проектов и программ.

Нерешенных задач, которые требуют дополнительного финансирования, остается много: — решение вопроса с безнадзорными животными на территории города; — ремонт городского коллектора; — ремонт и содержание дорог; — восстановление линий наружного освещения в городе; — расселение из аварийного ветхого жилья; — исполнение судебных решений. Эти задачи Администрация города намерена решать планомерно. Впереди важные и ответственные дела, планы, которые предстоит воплотить в жизнь, основные из них: 1. Ремонт улично-дорожной сети города 2. Обеспечение жильем врачей, учителей, работников культуры и спорта, молодых семей. 3. Организация мест складирования твердых коммунальных отходов для жителей частного сектора. 4. Продолжение работ о понуждении управляющих организаций города по оборудованию и содержанию мест складирования твердых коммунальных отходов жителями многоквартирных домов. 5. Проведение работ по озеленению города. 6. Организация сбора поверхностных вод с тротуаров и проезжих частей города. 7. Продолжение работ по берегоукреплению р. Алей в районе дома по ул. Светлова,92. 8. Работа в рамках формирования единого образовательного пространства Российской Федерации (завершение перехода на обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также выстраивание учебной работы образовательных организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральными образовательными программами соответствующих уровней образования). 9. Благоустройство 8 дворовых территорий и 2 общественных территорий: площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка и территории с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской. 10. Благоустройство парка-набережной на правом берегу р. Алей в рамках мероприятий создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов.

«В 2023 году нам многое удалось сделать. Благодарю всех за работу и сотрудничество и за ежедневный труд. Впереди у нас большая работа и здесь потребуется вклад каждого! Предлагаю проанализировать то, что сделали в 2023 году, внести соответствующие коррективы и сконцентрировать наши ресурсы и внимание на достижении всех тех целей, которые мы перед собой поставили. Уверен, мы на правильном пути!» – такими словами глава города Дмитрий Фельдман завершил свой отчет.

Депутаты приняли отчет главы Рубцовска большинством голосов: 21 — «за», 1- «воздержался».

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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