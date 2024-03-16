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Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман проголосовал на выборах президента России

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Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман проголосовал на выборах президента России

Фото: официальная страница Дмитрия Фельдмана в социальной сети ВКонтакте

Сегодня, 15 марта, в 8 часов утра стартовало трехдневное голосование по выборам Президента Российской Федерации. Россияне будут выбирать главу государства из четырех кандидатов. Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман одним из первых отдал свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.

«Уважаемые рубцовчане! Наступил первый день выборов Президента Российской Федерации. Свой выбор я уже сделал в ДЭГ. Выборы Президента России – важное событие, которое определит будущее нашей страны. Участие в выборах – это не только право, но и гражданская ответственность, которую мы несём перед собой, перед семьёй и перед страной», – обратился к жителям Рубцовска Дмитрий Фельдман на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Градоначальник призвал всех принять участие в этом важном событии и напомнил, что выборы президента продлятся с 15 по 17 марта. Три дня избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Рубцовчанам, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, нужно перейти на портал vybory.gov.ru и сделать свой выбор.

«Важен голос каждого!», – подчеркнул Дмитрий Фельдман.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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