Год добрых дел благотворительного Фонда Рубцовска

«Год добрых дел» — так называется проект общественно-полезного благотворительного Фонда Рубцовска, ставший победителем первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году.

«Год добрых дел» продолжался 13 месяцев – с 1 февраля 2023 по 29 февраля 2024 года. За это время был проведен целый ряд благотворительных мероприятий, конкурсы социальных проектов, стипендиальная программа и сняты десять семейных видеоисторий «Счастье живет в Рубцовске». На протяжении всех 13 месяцев осуществлялась поддержка участников СВО и их семей.

Начался со спортивных состязаний. Это были «Веселые старты», в которых участвовали команда юных стипендиатов Фонда – одаренные студенты и школьники, и команда учредителей именных стипендий. Участники преодолели пять этапов, победу одержала команда взрослых. Всем соревнующимся вручили дипломы, памятные подарки и сладости.

12 мая 2023 года во Дворце культуры «Тракторостроитель» состоялся большой благотворительный концерт «Талантливы все!», организованный в поддержку участников СВО, призванных из Рубцовска. Среди зрителей в зале было много гостей, в том числе участники СВО и их семьи. Перед зрителями выступали учредители стипендий Фонда, стипендиаты и их преподаватели, это более 70 человек. В концертных номерах также были задействованы известные творческие коллективы города. Общее количество выступающих – свыше двухсот человек.

Большую часть программы концерта составили патриотические произведения. В обмен на благотворительные билеты зрители сделали пожертвования на сумму более 120 тысяч рублей.

С 14 по 16 июля 2023 года на базе отдыха «Чистый Лог» прошел шестой спортивно-интеллектуальный Форум. В нем участвовали четыре команды: власти, бизнеса, грантополучателей и здравоохранения. Параллельно была сформирована пятая команда – болельщиков. Специальными гости Форума стали семьи участников СВО. Общее количество форумчан – 148 человек.

Итогом спортивно-интеллектуального Форума стала разработка и реализация в течение полугода четырёх социальных проектов.

Проект команды грантополучателей назывался «Варежка» и был реализован на базе центральной городской библиотеки. Там проходили еженедельные встречи, мастер-классы по вязанию теплых вещей бойцам, находящимся в зоне СВО. Всего участников проекта было 50 человек, за шесть месяцев связано 355 изделий, которые были отправлены в зону СВО.

Команда здравоохранения создала Телеграм-канал «Врачи Рубцовска». В нем опытные медработники рассказывают о самых разных заболеваниях, их профилактике и лечении, здоровом образе жизни, отвечают на вопросы подписчиков.

Команда власти занималась организацией военно-патриотической игры «Зарница» для школьников Рубцовска. В рамках проекта подростки встречались с участниками СВО, а также состоялся телемост «Рубцовск-Донбасс», во время которого рубцовские школьники пообщались со своими ровесниками из Дебальцево, бойцом ДНР и военкором. Сама игра «Зарница» состоялась в декабре на базе спортшколы «Юбилейный».

Команда бизнеса занималась проектом «Решение задач совместно с войсковой частью 6720. Работа с семьями военных и мобилизованных», в рамках которого организовала досуг детей из семей участников СВО на площадках «Весёлый городок» и «Лёд» в городском парке, и обустроила детскую площадку в военном городке по улице Алтайской. Торжественное открытие площадки состоялось в октябре, прошло оно очень весело, с ростовыми куклами, конкурсами и сладкими призами,

9 декабря 2023 года в ДК «Тракторостроитель» прошел премьерный показ девятнадцатого благотворительного спектакля Фонда Рубцовска «Амор! К России с любовью» по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В постановке традиционно участвовали непрофессиональные актеры, среди которых – предприниматели, чиновники, представители сфер здравоохранения, образования. Всего 37 человек. В премьерном показе спектакля участвовала Алена Ивченко, которая накануне провела три мастер-класса для школьников Рубцовска и актеров фонда.

Собранные средства предназначены для финансирования проектов патриотической направленности.

«Год добрых дел» был направлен, в том числе и на содействие развитию талантов одаренных школьников и студентов. Это 90 стипендиатов и 39 учредителей стипендий. Сумма именных стипендий превысила полмиллиона рублей.

В течение «Года добрых дел» особое внимание уделялось поддержке участников СВО и их семей: приглашение на концерт и спектакль, участие в Форуме, мастер-классах Алены Ивченко. Детям 80-ти семей были собраны и переданы подарки. Часть пожертвований была направлена на усиление материально-технической базы военнослужащих-участников СВО: им переданы квадрокоптеры, ноутбуки, принтер, насосная станция, бензопила, сварочный аппарат и посуда.

Завершился «Год добрых дел» ярким творческим отчетом, на котором были подведены итоги всего, сделанного за 13 месяцев.

Борис Шнеерсон, участник проектов:

– Для меня самое важное – возможность оказать помощь участникам СВО. Я в этом направлении активно занимаюсь волонтерством, считаю, что необходимо поддерживать бойцов, находящихся на передовой. И Фонд Рубцовска много делает для этого. Важна поддержка семей участников СВО. И, конечно, важно творчество. Когда меня приглашают участвовать в творческих проектах Фонда, всегда делаю это с удовольствием. Считаю, что такой Фонд необходим нашему городу. Посмотрите, кто участвует в проектах: представители Администрации города, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, сфер культуры, спорта. Самые разные люди, которых смогла объединить Татьяна Буканович, вовлечь в работу. И за это ей огромное спасибо!

Владимир Ксендзов, участник проектов:

– Думаю, Фонд Рубцовска в городе играет одну из главных, если не главную роль в организации благотворительной деятельности. И при этом дарит многим людям возможность попробовать себя в роли танцора, певца, актера. Зрители приобретают билеты на спектакли или концерты, зная, что средства пойдут на благое дело, и еще получают массу положительных эмоций от происходящего на сцене. Работа Фонда – это сплав благотворительности, творчества, эмоций и стремления творить добро.

Лариса Боброва, участница проектов:

– То, что помимо существующих школьных и внешкольных организаций есть такой Фонд, который проводит огромную работу, просто отлично. Он организует проекты, мероприятия, которые отличаются от обычных, и это огромный плюс как для города, так и для участников. У детей есть возможность развивать свои таланты, чувствуя и получая поддержку как материальную, так и эмоциональную. Очень радует, что у нас есть немало людей, готовых безвозмездно и с радостью помогать юным талантам.

Ирина Капасова, участница проектов:

– Для меня самое главное – помощь детям. Я всегда занималась этим. Мне бабушка говорила, что надо делиться, и, если можешь кому-то помочь, сделай это обязательно. Узнав о том, что есть такой Фонд, обратилась к Татьяне Владимировне Буканович, и с тех пор постоянно участвую в проектах. Главная причина, что так можно помочь большому количеству людей: собранные средства идут на конкретные цели. Например, поддержку участников СВО и их семей, подарки в детский дом и много-много другого. Проекты – это инструменты оказания помощи. Конечно, важна творческая составляющая. И общение. До того, как я пришла в первый для меня проект, даже не подозревала, чем это обернется, что появится такая всеобъемлющая дружба… Сейчас знакомые и друзья – практически весь город. Важно, что действия одних людей мотивируют других поступать также. Когда ты видишь, сколько людей задействованы, ты хочешь присоединиться к ним.

Наталья Потемкина, участница проектов:

– У меня есть большое желание сделать свой город лучше, чтобы люди чаще улыбались. И у меня есть возможность помогать, и я с удовольствием это делаю. Не было бы Фонда, думаю, и благотворительность в Рубцовске не находилась бы на таком высоком уровне. Фонд помогает встретиться тем, кто хочет помогать, с теми, кому нужна помощь. Скажу о себе. Я очень люблю предметную помощь, не абстрактную «куда-то там». Мне надо четко понимать, кто будет конечным получателем. Мне очень нравится участвовать в проектах, я получаю колоссальное удовольствие. И знаю, что мы не просто ходим по сцене, чтобы показать свое лицо, а делаем наш город лучше, добрее, красивее. И это просто счастье, что в нашем городе есть такие люди, как Татьяна Буканович, которая смогла не только организовать работу и сделать ее эффективной, но и поднять авторитет Фонда на высочайший уровень.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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