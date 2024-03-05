Гонка на деревянных лыжах

В Рубцовске в предпоследний зимний день на Трассе здоровья прошло спортивно-массовое мероприятие “Ретро Лыжня”. Этот спортивный праздник, завоевавший популярность у рубцовчан, был организован в шестой раз. Главное отличие от всех предыдущих – соревнования впервые проходили в будний, а не в выходной день, и вечером.

“Мера вынужденная”, – пояснила заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. – “Ретро Лыжня” должна была состояться 23 февраля, но из-за сильных морозов была перенесена. При выборе даты учли, что 1 и 2 марта на Трассе здоровья запланированы “Лыжня России” и первенство по лыжным гонкам. Поэтому решились на такой эксперимент: вечернее время в середине недели”.

Как и всегда, главное требование – деревянные лыжи и возраст спортсменов не менее 40 лет. Участники ретро-гонки были разделены на шесть возрастных групп и преодолели разные дистанции: мужчины пяти групп – 2 км, женщины пяти групп – 1,5 км, участники шестой, самой возрастной группы – 1 км).

Завершилась “Ретро Лыжня” традиционными эстафетами 4×500 м, в которых состязались пять команд. Всего в мероприятии приняли участие 52 человека.

Памятные кубки были вручены самым старшим участникам ретро-гонки Раисе Цапко и Юрию Дементьеву, а также обладательнице самого оригинального костюма в стиле “Ретро” Светлане Сергеевой.

“Лыжами занимаюсь с детства”, – рассказала участница “Ретро Лыжни” Татьяна Хворостина. – “В этом мероприятии участвую всего второй раз. Но это по объективным причинам: раньше у меня не было деревянных лыж. Очень нравится! Конечно, в выходной день было бы больше участников. Своим выступлением довольна. Да, можно было бы и лучше, но для этого надо чаще вставать на лыжи. Вообще, очень хорошо, что в нашем городе есть Трасса здоровья, что ее содержат, делают хорошую лыжню. Теперь есть освещение, горки сделали. Хорошо!”

Итоги “Ретро Лыжни”

1 группа 40-45 лет:

1 место – Денис Косенков, Юлия Косенкова.

2 группа 46 лет-51 год:

1 место – Елена Зинченко.

3 группа 52 года-57 лет:

1 место – Светлана Кузьмина, Николай Макаренко; 2 место – Елена Бычкова; 3 место – Ирина Белова.

4 группа (58 лет-63 года):

1 место –Виктор Бутенко, Светлана Сергеева; 2 место – СергейСазыкин, Засыпкина Елена; 3 место – Пикалова Татьяна.

5 группа (64 года-69 лет):

1 место – Сергей Зернов, Валентина Самойлова; 2 место – Владимир Подолякин, Татьяна Хворостина; 3 место – Алексей Белошапкин, Нина Соколова.

6 группа (70 лет и старше):

1 место – Владимир Самойлов, Раиса Цапко; 2 место – Сергей Тимаков, Тамара Абрамовская; 3 место – Василий Катрашов, Тамара Наянова.

Эстафеты 4х500

1 место – команда “СССР” (Светлана Кузьмина, Евгений Лиманский, Валентина Самойлова, Андрей Серков); 2 место – команда “Стрела” (Елена Бычкова, Виктор Зубков, Раиса Цапко, Юрий Гришковец); 3 место – команда “ХТСС” (Светлана Сергеева, Владимир Самойлов, Татьяна Хворостина, Сергей Тимаков).

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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