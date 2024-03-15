Городской конкурс чтецов, посвящённый 255-летию И. Крылова

В Библиотеке для детей и юношества 14 марта состоялся городской конкурс чтецов «Гений крылатых выражений», посвящённый 255-летию Ивана Андреевича Крылова.Участниками конкурса стали более 40 учащихся 3-5 классов школ города Рубцовска. Ребята состязались в выразительном чтении басен И.А. Крылова. Каждый участник конкурса по-своему пытался переосмыслить образы и идеи в произведениях великого баснописца, демонстрируя свой артистизм, свои мастерство и оригинальность исполнения. Многие конкурсанты не только мастерски исполнили произведения русского классика, но и использовали сценические костюмы, декорации, а также компьютерные технологии.Великолепно подобранные басни, артистизм и эмоциональный настрой чтецов, их подход к исполнению и смыслу басен доставили всем присутствующим большое удовольствие. Слушать конкурсантов было очень интересно. Компетентное жюри: Евгений Викторович Заикин (член Российского союза писателей, руководитель Русского литературного клуба), Людмила Алексеевна Кузнецова-Ридных (член Российского союза писателей, член Русского литературного клуба), Юлия Валерьевна Кононова (заведующий библиотекой для детей и юношества) оценило чтецов по знанию ими текста, выразительности его декламации, творческому подходу, оригинальности исполнения и сценической культуре, артистизму. В номинации «Играем Ивана Крылова» 1 место за инсценировку басни «Стрекоза и муравей» получили юные актёры гимназии №3 -3 «Г» класса: Соболев Леонид, Вороткова Софья, Южанин Артём. 2 результат показали ребята 5 «Б» класса гимназии №3 с басней «Квартет»: Чаплеева Варвара, Анохина Анастасия, Гусева Елизавета, Волохина Елизавета, Кунгурова Ксения, Зибарев Данил. 3 место с басней «Мартышка и очки» получили ученицы 4 «Д» класса, школы №18: Мартыненко Татьяна и Реброва Юлия. В номинации «По страницам басен Крылова» единодушным решением 1 место жюри присудило Боброву Матвею – ученику 3 «А» класса кадетской школы №2, с великолепным, выразительным прочтением басни «Воспитание льва». 2 место разделили: Полевина Элина – ученица гимназии №3 – 4 «А» класса с басней «Квартет» и Сериков Кирилл – ученик кадетской школы №2 -4 «А» класса с басней « Волк и кот». 3 место также поделили два участника: Гончарова Милана –лицей №24,3 «А» класс с басней «Волк и кот» и Бирюлина Софья –лицей №24, 3 «Б» класс с басней «Свинья под дубом». Всем конкурсантам были вручены грамоты, победители получили небольшие призы. Больше фотографий на сайте библиотеки https://www.библиотека-для-детей.рф/novosti/18863/

Взято отсюда.

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