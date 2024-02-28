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Гости из Москвы и Новосибирска посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

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Гости из Москвы и Новосибирска посетили торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

На территории парка «Патриот» 24 февраля состоялся военно-патриотический фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества. Каждый год мероприятие собирает сотни жителей и гостей города, которые приходят посмотреть на образцы военной техники, показательные выступления, поучаствовать в интересной программе.

Программа фестиваля ежегодно дополняется. В этом году состоялись показательные выступления воспитанников военно-спортивного клуба «Атака» общественной организации «Союз десантников», строевые приемы без оружия показали учащиеся кадетской школы №2. Также свое мастерство и навыки ведения боя продемонстрировали бойцы разведроты в/ч 6720. Сотрудники МО Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю организовали выставку стрелкового оружия, а кинологи служебно-розыскной службы продемонстрировали умения своих четвероногих компаньонов по поиску «закладок» с имитатором запрещенных веществ.

На протяжении всего фестиваля работала ярмарка от волонтерской группы помощи военнослужащим и мобилизованным «Надежный тыл», чьи активисты занимаются организацией сбора гуманитарной помощи участникам спецоперации. Любой желающий мог не только приобрести памятный подарок, но и принять участие в беспроигрышной лотерее, а также написать письмо бойцу, которые затем будут переданы на передовую.

Все желающие смогли принять участие в военизированной эстафете и на скорость блеснуть знаниями русских полководцев и воинских званий, показать свою меткость и выносливость.

В этом году почетными гостями мероприятия стали участник СВО, главный специалист федерального аппарата общероссийского общегосударственного движения детей и молодежи «Движения Первых» из Москвы Никита Кудинов, руководитель Новосибирского областного военно-патриотического центра «Вымпел» Константин Лысков. По словам гостей, они были впечатлены фестивалем, ее обширной и очень интересной программой. Они отметили огромный и неподдельный интерес молодежи к мероприятию патриотической направленности.

Очень насыщенным стал этот день для гостей из Москвы и Новосибирска. Помимо фестиваля Никита Кудинов и Константин Лысков посетили секцию восточных единоборств дворового клуба «Искра» и пообщались с юными спортсменами. Затем побывали в школе №18, где представители первичного отделения «Движение первых» организовали концерт, посвященный защитникам Отечества и выпускникам школы, погибшим в ходе специальной военной операции.

Первые школы №18 и советник директора по воспитанию Екатерина Телегина рассказали гостям об успехах и планах по патриотическому воспитанию молодёжи. Гости поделились своим опытом работы с детьми, рассказами о воинской службе. Также они отметили инициативность активистов школы и договорились о новой встрече в Новосибирске на базе военно-патриотического центра «Вымпел».

Позже в молодежном центре «Точка» гости встретились со школьниками и студентами городских образовательный учреждений, представителями «Движения первых». Поговори на тему общечеловеческих ценностей, о прошедшем празднике, защитниках Отечества, участниках СВО. Обсудили возможность участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – флагманском проекте «Движения Первых» . Никита Кудинов и Константин Лысков поделились с молодежью своим опытом и знаниями о том, как реализовать свой потенциал, куда направить амбиции и какие инструменты использовать при этом. Участники обсудили важные вопросы о саморазвитии, поиске себя и целей, об определении своего потенциала и сферы роста. Этот уникальный диалог стал прекрасной возможностью для молодежи задать вопросы и получить ценные советы и рекомендации опытных специалистов.

Взято отсюда.

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