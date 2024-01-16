ГУ МЧС по АК ГПС №6 ГИМС г. Рубцовск информирует рубцовчан

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из самых древних праздников христианской церкви – Крещение Господня или Святое Богоявление. Крещение – один из важнейших церковных праздников. Посвящен он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

Накануне праздника вода освящается в храмах, а в сам праздник – в реках или других местах, где берут воду.

Считается, что крещенская вода смывает грехи и болезни. Врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от купаний людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, гипертонию, эпилепсию, воспаления почек и бронхолегочной системы, заболевания щитовидной и предстательной железы.

Даже здоровым людям, отважившимся в крещенскую ночь окунуться в прорубь, необходимо соблюдать определенные правила.

Напоминаем основные правила купания (омовения) в проруби:

– окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей;

– перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

– к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби;

– идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно;

– окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой;

– при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

– после купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

– для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, необходимо соблюдать правила:

– выполнять все требования и рекомендации его организаторов по ходу проведения праздничных мероприятий;

– исключить употребление спиртных напитков;

– не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;

– не подъезжать к купели на автотранспорте;

– не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых;

– выходить самовольно на лед большими группами.

Если на ваших глазах провалился человек под лед: немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112 для абонентов сотовой связи.

Напоминаем, что в городе Рубцовске в этом году не будет традиционной крещенской купели.

Взято отсюда.

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